עד לשנה הבאה: עונת הפרסים האמריקאית הגיעה לשיאה, והלילה (ב') נערך בתיאטרון דולבי שבלוס אנג'לס טקס האוסקר ה-96. את הטקס, שמועבר בשידור חי ב-yes (שם תשודר הערב גם גרסה ערוכה ומתורגמת), מנחה זאת הפעם הרביעית הקומיקאי ג'ימי קימל. שיאן המועמדים בטקס הוא "אופנהיימר", סרטו שובר הקופות של כריסטופר נולאן, שגרף לא פחות מ-13 מועמדויות בקטגוריות השונות. שימו לב: רשימת הזוכים בכתבה ממשיכה להתעדכן בזמן אמת.

מהזווית הישראלית, ועל אף שתחזיות מסוימות העריכו שיעשה היסטוריה, "מכתב לחזיר" הישראלי של טל קנטור הפסיד את פרס סרט האנימציה הקצר הטוב ביותר ל"המלחמה נגמרה! בהשראת המוזיקה של ג'ון ויוקו". לו היה זוכה, היה הופך סרטה של קנטור לסרט הישראלי הראשון שזוכה באוסקר - זאת לאחר שבעבר זכו קולנוענים ישראלים על סרטים זרים בלבד. גם "גולדה", סרטו של גיא נתיב על ראשת ממשלת ישראל, הפסיד את פרס האיפור ועיצוב השיער. אך ישראל כן נכחה בטקס, בעיקר לפניו ובעיקר מהזווית השלילית: מאות מפגינים פרו-פלסטינים שיבשו את הגעתם של המוזמנים, ואורחים רבים, בהם הזמרת בילי אייליש והשחקן מארק רפאלו, התייצבו על השטיח האדום עם סיכה הקוראת לסיום המלחמה.

הזוכים בטקס האוסקר ה-96:

(שמות הזוכים מודגשים)

הסרט הטוב ביותר

"מעשייה אמריקאית"

"אנטומיה של נפילה"

"ברבי"

"נשארים לחג"

"רוצחי פרח הירח"

"המאסטרו"

"אופנהיימר"

"חיים שלמים"

"מסכנים שכאלה"

"אזור העניין"

הבימוי הטוב ביותר

ז'וסטין טרייה, "אנטומיה של נפילה"

מרטין סקורסזה, "רוצחי פרח הירח"

כריסטופר נולאן, "אופנהיימר"

יורגוס לנתימוס, "מסכנים שכאלה"

ג'ונתן גלייזר, "אזור העניין"

השחקנית הראשית הטובה ביותר

אנט בנינג, "ניאד"

לילי גלדסטון, "רוצחי פרח הירח"

סנדרה הולר, "אנטומיה של נפילה"

קארי מאליגן, "המאסטרו"

אמה סטון, "מסכנים שכאלה"

"מסכנים שכאלה" | צילום: באדיבות יונייטד קינג, יחסי ציבור

השחקן הראשי הטוב ביותר

בראדלי קופר, "המאסטרו"

קולמן דומינגו, "רסטין"

פול ג'יאמטי, "נשארים לחג"

קיליאן מרפי, "אופנהיימר"

ג'פרי רייט, "מעשייה אמריקאית"

שחקנית המשנה הטובה ביותר

אמילי בלאנט, "אופנהיימר"

דניאל ברוקס, "הצבע ארגמן"

אמריקה פררה, "ברבי"

ג'ודי פוסטר, "ניאד"

דאוויין ג'וי רנדולף, "נשארים לחג"

שחקן המשנה הטוב ביותר

סטרלינג קיי בראון, "מעשייה אמריקאית"

רוברט דה נירו, "רוצחי פרח הירח"

רוברט דאוני ג'וניור, "אופנהיימר"

ראיין גוסלינג, "ברבי"

מארק רפאלו, "מסכנים שכאלה"

"ברבי" | צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט, יחסי ציבור

התסריט המקורי הטוב ביותר

"אנטומיה של נפילה"

"נשארים לחג"

"המאסטרו"

"הצצה ליחסים"

"חיים שלמים"

התסריט המעובד הטוב ביותר

"מעשייה אמריקאית"

"ברבי"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

"אזור העניין"

סרט האנימציה הטוב ביותר

"הילד והאנפה"

"אלמנטלי"

"נימונה"

"חלום של רובוט"

"ספיידרמן: ברחבי ממדי העכביש"

הסרט התיעודי הטוב ביותר

"בובי וויין: הנשיא של כולם"

"הזיכרון הנצחי"

"ארבע אחיות"

"לגבור על הנמר"

"20 ימים במריופול"

הסרט הבינלאומי הטוב ביותר

"קפיטאנו" (איטליה)

"ימים מושלמים" (יפן)

"אחוות השלג" (ספרד)

"חדר המורים" (גרמניה)

"אזור העניין" (בריטניה)

"אזור העניין" | צילום: באדיבות בתי קולנוע לב

הצילום הטוב ביותר

"הרוזן"

"רוצחי פרח הירח"

"המאסטרו"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

העריכה הטובה ביותר

"אנטומיה של נפילה"

"נשארים לחג"

"רוצחי פרח הירח"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

עיצוב התלבושות הטוב ביותר

"ברבי"

"רוצחי פרח הירח"

"נפוליאון"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

עיצוב ההפקה הטוב ביותר

"ברבי"

"רוצחי פרח הירח"

"נפוליאון"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

"רוצחי פרח הירח" | צילום: באדיבות פורום פילם, יחסי ציבור

האיפור ועיצוב השיער הטובים ביותר

"גולדה"

"המאסטרו"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

"אחוות השלג"

המוזיקה המקורית הטובה ביותר

"מעשייה אמריקאית"

"אינדיאנה ג'ונס וחוגת הגורל"

"רוצחי פרח הירח"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

השיר המקורי הטוב ביותר

"The Fire Inside" - דיאן וורן ("חריף אש")

"I'm Just Ken" - מארק רונסון ואנדרו ווייאט ("ברבי")

"It Never Went Away" - ג'ון בטיסט ודן ווילסון ("ג'ון בטיסט: סימפוניה אמריקאית")

"Wahzhazhe (A Song for My People)" - סקוט ג'ורג' ("רוצחי פרח הירח")

"?What Was I Made For" - בילי אייליש ופיניאס ("ברבי")

הסאונד הטוב ביותר

"היוצר"

"המאסטרו"

"משימה בלתי אפשרית: נקמת מוות - חלק ראשון"

"אופנהיימר"

"אזור העניין"

"המאסטרו" | צילום: Jason McDonald/Netflix, יחסי ציבור

האפקטים החזותיים הטובים ביותר

"היוצר"

"גודזילה מינוס אחד"

"שומרי הגלקסיה: חלק 3"

"משימה בלתי אפשרית: נקמת מוות - חלק ראשון"

"נפוליאון"

הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר

"אחרי"

"בלתי מנוצח"

"אביר של מזל"

"הסיפור המופלא של הנרי שוגר"

"אדום, לבן וכחול"

סרט האנימציה הקצר הטוב ביותר

"מכתב לחזיר"

"95 חושים"

"המלחמה נגמרה! בהשראת המוזיקה של ג'ון ויוקו"

"פכידרמה"

"המדים שלנו"

הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר

"הא"ב של החרמות ספרים"

"הספר של ליטל רוק"

"אי באמצע"

"חנות התיקונים האחרונה"

"סבתא וסבתא"