מאז שנת 2017 - למעט כמה סרטונים ביזאריים ולא ברורים - קווין ספייסי שומר על שתיקה. כוכב "אמריקן ביוטי" ו"בית הקלפים" פוטר מכל הפרויקטים אותם צילם בעקבות תלונות אשר הוגשו נגדו, על עבירות תקיפה והטרדה מינית במסגרת תנועת metoo#. מאז, ספייסי מיעט להופיע בציבור, והשיח סביבו עבר לתחום הפלילי-משפטי. אתמול ספייסי שבר שתיקה, במה שהוא הראיון הראשון שלו מאז התפוצצות הפרשה.

בשיחה שצולמה לכבוד ועידה גרמנית בשם "Bits & Pretzels", ספייסי דיבר במשך כ-10 דקות על חייו החדשים. בסרטון, שצולם מתוך ביתו, סיפר השחקן לשעבר כי בימים אלה של מגיפה עולמית, הוא יכול להזדהות עם האנשים שנפגעו ממנה. לפי ספייסי, הוא אמנם לא אוהב להודיע לאנשים שהוא מבין מה עובר עליהם, אבל הוא עדיין "יכול להזדהות עם התחושה שכל העולם שלך נעצר".

הכוונה של ספייסי, למקרה ולא הייתה ברורה, הייתה להשוות בין האופן בו התפוצצות ההאשמות שלו פגעה לו בקריירה לבין מאות אלפי הקריירות ברחבי העולם שנפגעות כעת. "אני לא חושב שזה יפתיע מישהו מכם (לשמוע) שהעולם שלי השתנה לגמרי בסתיו 2017", סיפר ספייסי, "העבודה שלי, מערכות היחסים שלי והמקום שלי בתעשייה נעלמו תוך שעות. ובזמן שמצאנו את עצמנו במצבים דומים בשל נסיבות שונות, אני עדיין מרגיש שכמה מהמאבקים הנפשיים האלה הם מאוד דומים". ספייסי הוסיף: "יש לי אמפתיה לתחושה שפתאום מודיעים לך שאתה לא יכול לחזור לעבודה, או שאתה עלול לאבד אותה, ושזה מצב שאין לך שום שליטה עליו".

בהמשך, ספייסי השווה בין המצב בו הוא נמצא (יחד עם כל מובטלי העולם) לבין איבוד שליטה על מכונית בה הוא נוהג: "הייתי כל כך עסוק בלהגדיר את עצמי לפי מה שעשיתי או מה שתכננתי לעשות, שכשהיא (המכונית) נעצרה, לא היה לי מושג מה לעשות, כי כל מה שאי פעם ידעתי לעשות זה לשחק". "כשהקריירה שלי נעצרה בפתאומיות ובחריקה, כשהתמודדתי עם חוסר וודאות לגבי העתיד שלי כשחקן, שאלתי את עצמי שאלה שמעולם לא שאלתי - והיא שאם אני לא יכול לשחק, מי אני?", הוסיף.

לאחר הפרסום אודות ההשוואה השנויה במחלוקת של ספייסי, הרשת לא נשארה אדישה. האתר The Daily Beast השווה בין ההתבטאות של ספייסי לבין זו של הנשיא טראמפ מלפני כמה ימים, כאשר טען כי הוא זוכה ליחס גרוע יותר מזה שזכה לו נשיא ארה"ב אברהם לינקולן - שנרצח במהלך כהונתו. המתאבק אר. ג'יי. סיטי כתב: "אני אוהב את זה שכל שישה שבועות קווין ספייסי פשוט יושב במיטה ותוהה איך להזכיר לכולם שהוא עדיין מטומטם". גולשת אחרת כתבה לספייסי: "אני פוטרתי כי המגיפה ביטלה את כל האירועים. אתה פוטרת כי אתה עבריין מין. אנחנו לא אותו דבר".

President Trump: I've been treated worse than (the assassinated) Abraham Lincoln



Kevin Spacey: Hold my beerhttps://t.co/yOLijZNRtb — The Daily Beast (@thedailybeast) May 7, 2020

I love how like every 6 weeks, Kevin Spacey will just sit up in bed and wonder how to remind people that he’s still an asshole. — RJ City (@RJCity1) May 6, 2020

I lost my job because a pandemic canceled all events indefinitely. You lost your job because you're a sexual predator. We are not the same. @KevinSpacey https://t.co/afz5NQ9yuk — KENNY (@kenny_mn96) May 6, 2020

ההתפתחות האחרונה בפרשה של ספייסי התרחשה בסוף השנה שעברה. אחד מהמתלוננים נגד ספייסי, מעסה שהעיד כי השחקן תקף אותו מינית, מת במפתיע בנסיבות שלא נחשפו - ואחד מהתיקים נגדו נסגר. אישום אחר נגד ספייסי, שהוגש נגדו בעקבות עדות של השחקן אנתוני ראפ, נסגר גם הוא לאחר שראפ סירב להעיד נגד ספייסי. גורמים שונים בתעשיית הבידור שעבדו בעבר עם ספייסי, סיפרו בראיונות כי התנהגותו הטורפנית של השחקן - שהופנתה לרוב לגברים צעירים שעבדו איתו - נדונה בפני מעסיקיו לא פעם. בנוסף לאותם תיקים מדוברים, לספייסי מיוחסת שורת מקרי הטרדה מילולית ומקרים שונים בהם כפה מגע אינטימי על עובדים שונים.