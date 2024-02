מאז מתקפת הטרור של חמאס נגד ישראל ב-7 באוקטובר ופרוץ המלחמה, מתגברים הדיווחים בבריטניה על חשש של יהודים מאנטישמיות וגם על תקריות של ממש. אמש (שישי) דווח ב"דיילי מייל" הבריטי כי המשטרה בלונדון נאלצה לתגבר את האבטחה סביב אחד מתיאטראות רובע הווסט אנד בבירה הבריטית, בעקבות איומים אנטישמיים נגד השחקנית היהודייה טרייסי אן אוברמן, שמככבת בימים אלה בהצגה "הסוחר מוונציה 1936".

אוברמן, שחקנית תיאטרון וטלוויזיה מוכרת בבריטניה, ידועה גם בהתבטאויותיה בנושא יהדותה ונגד אנטישמיות - הן מאז תחילת המלחמה בישראל הן באופן כללי. בין השאר הייתה מאלו שמתחו ביקורת חריגה נגד בראדלי קופר בעקבות השימוש שלו באף תותב בסרט "המאסטרו". אוברמן אמרה אז: "אם קופר מסוגל לשחק את איש הפיל בלי שום תותבות, הוא צריך להיות מסוגל לשחק אדם יהודי בלי הצורך בתותבות – במיוחד אף 'יהודי'. אם הוא צריך לחבוש אף תותב אז זה, עבורי ועבור רבים אחרים, המקבילה לבלאק-פייס".

בתקופה האחרונה מגלמת אוברמן את הדמות של שיילוק בעיבוד חדש למחזהו של וויליאם שייקספיר, אשר מציב את העלילה בבריטניה של שנות השלושים של המאה הקודמת ובין השאר מתמקד גם בעליית הפאשיזם באותה תקופה. לא מזמן הגיע המחזה לאחד מתיאטראות הווסט אנד בלונדון - אך על החגיגיות וההתרגשות העיבו כאמור האיומים האנטישמיים על הכוכבת היהודייה בת ה-57 ותגבור האבטחה סביב התיאטרון.

לפי הדיווח ב"דיילי מייל", מאז אוברמן החלה בקידום ההצגה היא סופגת איומים קשים ברשת, ובעקבות כך כוחות משטרה נמצאים באופן קבוע סביב התיאטרון שבו מוצג המחזה. אחד מהצופים בהצגה מחה על המצב האבסורדי וכתב על כך ב-X (לשעבר טוויטר) בפוסט ששותף לאחר מכן על ידי אוברמן עצמה: "זה המצב שהידרדרנו אליו. המשטרה צריכה לאבטח קהל בתיאטרון, שהגיע לראות את טרייסי אן אוברמן ב'הסוחר מוונציה' בגלל חשש מאלימות אנטישמית. מיותר לציין שאוברמן היא גיבורה".

This is what we've come to. The police having to secure a line of theatregoers waiting to get into the Criterion Theatre to see Tracey-Ann Oberman's production of Merchant of Venice for fear of antisemitic violence. suffice to say T-A O is a bloody hero pic.twitter.com/d30HkdThy1 — Stephen Gilchrist (@gilchristawake) February 15, 2024

לאחר הגעת ההצגה לווסט אנד אמרה אוברמן: "זה היה חלום חיי להעלות את המחזה הזה לבמה בדרך חדשה, לדמיין מחדש את שיילוק. האהבה שחווינו מקהל התיאטרון ברחבי הארץ לאופן שבו הסיפור הזה מסופר, הניעה אותנו לווסט אנד. אני שמחה שהחלום שלי נגע בלבבות לאורך הדרך".

לצד זאת ב"דיילי מייל" ציטטו חבר של השחקנית שסיפר כיצד הכוכבת חרדה מהופעתה והוקל לה לדעת שיש נוכחות משטרתית במקום: "טרייסי ממש לחוצה כרגע כמו הרבה יהודים, לאור הגל הגואה של האנטישמיות במדינה, כשאנשים מערבבים בין הכעס שלהם על פעולות ישראל בעזה לשנאה ליהודים. היא הייתה אסירת תודה לגלות שהמשטרה הייתה מחוץ לתיאטרון בערב הפתיחה".

בנובמבר האחרון דווח כי שחקנית התיאטרון והטלוויזיה היהודייה-בריטית מורין ליפמן, שמשחקת באופרת הסבון "רחוב קורוניישן", החלה להסתובב עם אבטחה צמודה לאחר שהביעה תמיכה בישראל. לפי הדיווח מאז, מי שיזמה את המהלך היא רשת ITV הבריטית, שם משודרת אופרת הסבון מאז ראשית שנות ה-60.