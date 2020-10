לראשונה מאז שהודיע על חזרתו לזירה, המתאגרף המיתולוגי מייק טייסון העניק הבוקר ראיון לתקשורת הבריטית. טייסון בן ה-54, שהתארח מרחוק בתכנית "Good Morning Britain" בהנחייתם של פירס מורגן וסוזנה ריד, הצליח לעורר תוך זמן קצר דאגות בקרב הצופים, שהיו מוטרדים מצורת הדיבור שלו ומהתנהגותו הכללית במהלך השיחה.

כשנשאל לשלומו, בעקבות ההחלטה לבצע קאמבק בשורת מאבקי אגרוף מול רוי ג'ונס ג'וניור, טייסון השיב: "אני מוכן לעשות את זה, אני מרגיש מאוד טוב, אני מוכן לעשות את זה" - בעודו ממלמל חלק ניכר מהמילים שניסה לומר. בנוסף, טייסון התלונן על עוצמת הקול הגבוהה של המראיינים, ונראה עוצם את עיניו לעיתים תכופות ולמשך זמן ממושך.

What is going on with Mike Tyson? Tired, Punch Drunk or too much Charlie? pic.twitter.com/PgzhQedoEa — Clara Welch (@ClaraWSparkles) October 13, 2020

בעוד מורגן וריד לא הפגינו דאגה כלשהי למצבו של המתאגרף, הגולשים הציפו תוך זמן קצר את טוויטר עם תגובות לראיון החריג. "מייק טייסון לא כשיר להתאגרף על סמך הראיון הזה", הסביר אחד מהם, שאף תייג את מורגן עצמו וכתב לו: "אני מקווה שאני לא הצופה היחיד שחשב, במהלך הראיון, שמייק טייסון נראה די מבולבל ומנותק". "אלוהים", כתב גולש נוסף, "הראיון עם מייק טייסון היה קשה לצפייה. הוא בקושי הצליח להרכיב ביחד כמה מילים, ובטח שלא משפט שלם". אפילו אחד ממנחי התכנית, אלכס ברספורד (שלא נכח הבוקר בשידור), נאלץ להתייחס לסוגיה: "מקווה שמייק טייסון פשוט עייף?".

במהלך הראיון, מורגן שוחח עם טייסון על הקשר החברי בינו לבין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, והמתאגרף נשאל האם הוא מאמין שטראמפ יכול לנצח גם בבחירות הקרובות. "הכל אפשרי", השיב, "אנשים צריכים ללכת לקלפי ואנשים צריכים להצביע". טייסון, יש להזכיר, הורשע בשנת 1992 באונס של הצעירה בת ה-18 דזירה וושינגטון, וריצה עונש מאסר של שלוש שנים. במהלך החודש שעבר, המתאגרף סיפר כי בבחירות הקרובות הוא עומד להצביע לראשונה, וזאת משום שהוא חשב עד היום כי נאסר עליו להצביע בשל הרשעתו. "זה מאוד חשוב לי", הסביר למורגן, "אני לא מדבר על פוליטיקה, כל אחד יכול להצביע לכל אחד, אבל בבקשה תצביעו".

@piersmorgan Do hope I'm not the only viewer that thought, during the interview with Mike Tyson he seemed rather confused and vacant, hope it was just sleep deprivation and not perhaps other factors, from an old fart living in Thailand Jj. — JJ.JONES (@jjphuket) October 13, 2020

@GMB Good god that interview with Mike Tyson was painful to watch. The man could hardly string a few words together let alone a full sentence. — Dave King (Queen Rock) (@leroy_big) October 13, 2020

Hoping Mike Tyson is just tired? This interview on @gmb — Alex Beresford (@alexberesfordTV) October 13, 2020