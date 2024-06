ג'רי סיינפלד כבר התרגל להתמודד עם הפרעות בהופעות, ורק בשבוע שעבר התמודד עם שלושה מקרים, שבהם מוחים אנטי-ישראלים הפריעו להופעותיו במסגרת הטור שלו באוסטרליה. באחד מהמקרים הקומיקאי היהודי גם לעג למוחה אנטי-ישראלי שהתפרץ בהופעה. אמש (שבת) סיינפלד סגר את הטור באוסטרליה מול אלפי מעריצים, כשלקראת סוף ההופעה באצטדיון רוד-לאבר במלבורן, קבוצה מהקהל החלה לצעוק: "מהנהר ועד לים, פלסטין תהיה חופשית", וקריאות דומות. סיינפלד, כמובן, לא התבלבל וענה: "היי, המפגינים חזרו! התגעגעתי אליכם".

סיינפלד גם הפעם לעג למפגינים בקהל על כך ששילמו כדי לקנות כרטיס להופעה שלו: "אני חושב שאתם צריכים לחזור למי שמנהל את הארגון שלכם, ולומר לו: 'נתנו עוד כסף ליהודי'". הקהל פרץ בצחוק, וסיינפלד הוסיף: "אתם צריכים למצוא לעצמכם תוכנית טובה יותר". לאחר מכן המשטרה הוציאה את המפגינים מהמופע.

המקרה הזה כאמור מצטרף לשלושה מקרים מהשבוע שעבר, שבהם הופעותיו של סיינפלד הופרעו בידי מוחים. בנוסף להופעה מאתמול במלבורן, ולזו בסידני שבה סיינפלד לעג למפגין האנטי-ישראלי - מוחים הפריעו גם להופעה נוספת של הקומיקאי בסידני ואחת אחרת בעיר אדלייד.

US comedian Jerry Seinfeld has hit back at pro-Palestine protesters after disrupting his show at Rod Laver Arena last night.



לפני ההופעה, כמה מפגינים נגד ישראל עמדו מחוץ למקום כשהם מחזיקים שלטים עם הכיתוב "F**k Jerry Seinfeld". התקרית הזו הגיעה אחרי רצף של אירועים דומים בהופעות של סיינפלד, שידוע כתומך בישראל ואף ביקר בארץ ונפגש עם משפחות החטופים. בחודש שעבר, הופעה שלו בווירג'יניה נקטעה בידי מפגין שעלה לבמה וקרא "לשחרר את עזה", ובסוף חודש פברואר, הוא הותקף בניו יורק בידי מפגינים שקראו לעברו: "אתה תומך ברצח עם".