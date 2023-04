רחוק מהשטיח האדום: יותר מ-20 שנים אחרי פרישתה מעולם המשחק, כוכבת העבר ברידג'ט פונדה תועדה בסוף השבוע האחרון באופן נדיר בלוס אנג'לס. פונדה בת ה-59, המוכרת בעיקר בזכות תפקידיה בסרטים "סינגלס" ו"ג'קי בראון", נשארה הרחק מאור הזרקורים מאז תחילת המילניום. היא אף לא תועדה בפומבי במשך למעלה מעשור, עד שתמונות פפראצי חדשות שלה פורסמו במהלך השנה שעברה.

PICTURED: Jackie Brown star Bridget Fonda, 59, looks unrecognizable as she's seen on rare public outing 20 YEARS after she left the limelight to focus on family with Danny Elfman



The former Hollywood starlet sported a casually comfortable look for the outing pic.twitter.com/FgXEpvBOTc — News News News (@NewsNew97351204) April 15, 2023

I am seriously struggling with this! I can't even see her in the recent picture. I am in complete denial that it is her.... #bridgetfonda pic.twitter.com/v2YjbFp52j — Ellen (@ellenrja) April 15, 2023

Wtf happened to #bridgetfonda ? First time seen out in 20 years! #FoxNews pic.twitter.com/3obkBZyT73 — Mark Anthony (@HorrorLover75) April 16, 2023

פונדה, המשתייכת למשפחת אצולה הוליוודית - סבה היה זוכה אוסקר הנרי פונדה, אביה היה השחקן פיטר פונדה, ודודתה היא ג'יין פונדה - החלה את דרכה המקצועית כשהייתה בת חמש, ושיחקה לצד אביה בסרט "אדם בעקבות גורלו". את פריצת הדרך שלה השיגה כששיחקה ב"הסנדק 3", ובשנים שלאחר מכן היא הפכה לאחת הכוכבות הבולטות ביותר של שנות התשעים. בין היתר, השתתפה פונדה בסרטים "דרושה שותפה רווקה", "סקנדל", "סינגלס", "נשיקת הדרקון" ו"ג'קי בראון", סרטו של קוונטין טרנטינו שבו גילמה נערת חוף. לימים הוצע לפונדה גם התפקיד הראשי בסדרת הדרמה "אלי מקביל", אך היא בחרה לוותר עליו.

התמונות החדשות של פונדה, שפורסמו בצהובון פייג' סיקס, מגיעות 20 שנה לאחר תאונת דרכים שגרמה לה לפרוש מעולם המשחק. באותה שנה, בצל תפקידה האחרון בסרט "מלכת השלג", נישאה פונדה למלחין ההוליוודי דני אלפמן - ולשניים בן משותף שציין לאחרונה 18, אוליבר. פרישתה ממשחק נועדה בין היתר גם להתמקדות בחיי המשפחה החדשים שלה, והיא, אלפמן ובנם מתגוררים בחווה בסנטה ברברה.