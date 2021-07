שמו של הארווי וינשטיין מסרב לרדת מהכותרות, גם כארבע שנים אחרי שהואשם לראשונה בכך שתקף מינית נשים רבות שעבדו תחתיו. השבוע, וינשטיין עמד למשפט בלוס אנג'לס על תקיפה מינית של חמש נשים, וכפר באשמה בארבעה סעיפים מתוך 11 הסעיפים בהם הוא מואשם. כעת, וינשטיין עומד למשפט בשעה שהוא מרצה את עונשו על תקיפה של שתי נשים נוספות - בשנה שעברה, וינשטיין נידון ל-23 שנות מאסר על תקיפה מינית של עוזרת הפקה בדירתו שבמנהטן, ועל אונס שחקנית מתחילה בבית מלון. למרות שווינשטיין עבריין מין מורשע, הוא עדיין לא התאפק והשתמש בחלק מהמותרות שחיי הזוהר של מפיק מיליונר אפשרו לו, ולמשפט שלו בלוס אנג'לס הוא המריא במטוס פרטי.

מגזין פייג' סיקס דיווח שווינשטיין המריא לקליפורניה במטוס פרטי בגלל בעיות בריאותיות. בארי קמינס, אחד מעורכי הדין שמטפלים בערעור של וינשטיין, אמר כי "בדרך כלל כשאסירים מועברים ממקום אחד למקום אחר, הם מובאים באמצעות אוטובוס. זה לא נעשה באמצעות מטוס". עם זאת, הוסיף ש"זאת הייתה הדרך הכי טובה להביא אותו לשם".

