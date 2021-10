ביומיים האחרונים, תעשיית הבידור סוערת בעקבות התאונה הקטלנית שהתרחשה על הסט של הסרט "ראסט" בניו מקסיקו: השחקן אלק בולדווין ירה בשוגג במנהלת הצילומים האלינה האצ'ינס בת ה-42 שמתה מפצעיה, ופצע את במאי הסרט ג'ואל סוזה. התקרית המזעזעת קרתה כשבולדווין צילם סצנה שבמהלכה הוא יורה באקדח דמה, אקדח שהתברר כי היה בו קליע בודד.

כעת, נחשף כי הנַשָׁקית שטיפלה בנשק ששימש את בולדווין על הסט הביעה לאחרונה ספקות לגבי כישוריה ויכולותיה בתחום. הנשקים על סטים של סרטים מופקדים על הנשקייה ואחראים על הטיפול, התחזוקה, התיקון והבטיחות של כלי הנשק והתחמושת. הנַשָׁקית שהצטרפה ל"ראסט", האנה גוטיירז-ריד בת ה-24, היא בתו של אחד הנשקים המוכרים בהוליווד, ת'ל ריד. היא הצטרפה לצוות של "ראסט" בשבוע האחרון. גוטיירז-ריד מונתה לתפקיד נַשָׁקית ראשית בפעם הראשונה בסרט "The Old Way" בכיכובו של ניקולס קייג' שטרם עלה למסך.

בחודש שעבר, דיברה הנַשָׁקית על הלחץ שהרגישה עם הכניסה לתפקיד בסרט של קייג'. כפי שאמרה בריאיון לפודקאסט "Voices of the West": "אתה יודע, הייתי ממש לחוצה מזה בהתחלה, וכמעט לא לקחתי את העבודה כי לא הייתי בטוחה אם אני מוכנה. אבל כשעשיתי את זה, כאילו, זה הלך חלק". גוטיירז-ריד טענה כי טעינת הנשקים הייתה החלק "המפחיד ביותר" בתהליך, והודתה כי אביה עזר לה להתגבר על הפחד ולימד אותה כיצד לטעון את האקדחים בצורה הטובה ביותר.

מימין: אלק בולדווין, משמאל: האלינה האצ'ינס, הצלמת שאיבדה את חייה | עיבוד: סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים

הידיעה הזו מגיעה אחרי שהתברר כי שבעה אנשי צוות עזבו את הסט שעות ספורות לפני התאונה הקטלנית, זאת לאחר תלונות בנוגע לליקויי בטיחות על הסט: לפי הדיווחים, לפני התקרית המזעזעת התרחשו לא פחות משלוש פליטות של כדורים על הסט. באחת הפעמים כדור נפלט מהאקדח שניתן לכפיל הגוף של בולדווין, שנאמר לו שהאקדח לא טעון, ובשתי הפעמים הנוספות פליטת הכדור התרחשה בבקתה סגורה.

לפי תצהיר, גוטיירז-ריד הניחה שלושה אקדחים בתוך עגלה מחוץ לאזור הצילום. אז, עוזר הבמאי של הסרט, דייב הולס, הוציא את אחד האקדחים מהעגלה, נכנס לאזור הצילום ומסר את האקדח לבולדווין, מבלי לדעת שהאקדח מכיל כדורים חיים. כפי שנכתב בתצהיר, הולס צעק "אקדח קר!" לפני שהושיט את האקדח לבולדווין, זאת על מנת לאותת לשחקנים ולאנשי הצוות שהאקדח בטוח לירי ומכיל כדורי סרק, אם כי בהמשך כידוע התברר כי האקדח הכיל קליע חם. שניות לאחר מכן, בולדווין כנראה כיוון את האקדח לכיוון המצלמה ולחץ על ההדק. נכון לעכשיו, לא הולס ולא גוטיירז-ריד הואשמו או הוגדרו כחשודים, וחקירת המשטרה נמשכת.