בתוכנית הרדיו "מועדון ארוחת הבוקר" ב-103FM, שמנחים הקומיקאים שי גולדשטיין ולאה לב, נדונים מדי יום נושאים אקטואליים. הבוקר, במהלך שיחת הפתיחה של התוכנית, נדרשו גולדשטיין ולב לתמונות של עדן פינס למגזין filthy mouth, שפורסמו בחשבון האינסטגרם של המגזין לפני כחודש, בדיון שהפך במהרה לשורת אישומים ועלבונות כלפי הדוגמנית ומנחת הטלוויזיה. "בתמונה, שלא שהיא לא משאירה מקום לדמיון - היא משתלטת על הדמיון... משתלטת על המציאות... אחת התמונות", תיאר גולדשטיין את הצילומים של פינס. "באמת... מגעיל. מגעילה. לא הייתי מראה את זה לאף אחד. עם בגד ים הכי קטן שאפשר למצוא. היא בטח ניסתה למצוא קטן יותר ולא מצאה. הכי קטן. ובתנוחות שנלקחו הישר מסרט כחול, חד משמעית, ומסתכלת עלי של 'בוא, בוא כבר, אתה לא בא? אני עוד מחכה פה עם הרגליים...". View this post on Instagram A post shared by Brooke Olimpieri (@filthymouthcreative) on Dec 11, 2019 at 9:22pm PST ובעוד לב ניסתה להסיט את הדיון לזכותה של פינס על גופה, גולדשטיין המשיך: "מה זה המבט המגעיל הזה? מה זה הפוזות המגעילות האלה? זה סליז, זה מגעיל", וטען "אנחנו בעידן של metoo# גברת... יש לה גוף פצצה אבל למה לתקוע את התחת שלך מול הפרצוף שלי בפישוק, יא מגעילה, מה את רוצה ממני? אנחנו בפאקינג עידן של metoo#". בעקבות הסבר של לב על כך שחלק מהשינוי התפיסתי במחאת metoo# הוא יכולתן של נשים לתבוע בעלות על המיניות שלהן, השיב גולדשטיין: "אני מרגיש שמה שקרה בעקבות ה-metoo# זה שאנחנו הגברים התקדמנו... אנחנו מבינים ומקבלים שהכללים השתנו. (גברים) הפנימו את זה שאי אפשר יותר לחפצן נשים... נשים לא מבינות את זה". על פינס, אמר גולדשטיין שהיא "מחפיצה את עצמה כמו שאף גבר לא יכול היה להחפיץ אותה בעולם. עדן פינס היא האנטיתזה של metoo#, הנזק שהיא גורמת לכן, לדבר הנפלא הזה, הוא ענק". "צריך להוקיע אותה", סיכם גולדשטיין, "היא לא מכבדת את עצמה... זה פשוט מבחיל. עדן פינס תסלחי לי, אבל הגעלת אותי, פשוט הגעלת אותי בהתנהגות שלך". גולדשטיין הוסיף גם קול "בעעע" של הבעת גועל. שי גולדשטיין מסר: "אין תגובה. מה שיש לי אני אומר בתוכנית כל בוקר ב103fm בין שבע לתשע".

פנינו גם לעדן פינס בבקשה לתגובה, וזו תתפרסם בכתבה כשתתקבל.





