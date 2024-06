המוות שמרתק את בריטניה: אחרי ארבעה ימי חיפושים שתפסו את ראש הכותרות בממלכה המאוחדת, אתמול (א') אותרה ביוון גופתו של ד"ר מייקל מוזלי - גורו בריאות בריטי שתחזק קריירה תקשורתית ענפה. לפי דיווחים, מוזלי יצא להליכה באי היווני סימי, החליק במדרון ומת. בן 67 במותו, מוזלי הניח אחריו אישה וארבעה ילדים.

הקריירה התקשורתית החלה בשנת 1985, לאחר שסיים לימודי רפואה. הוא עבד ברשת ה-BBC, שבה הגיש תוכניות טלוויזיה שונות בתחום המדע והבריאות, הגיש פודקאסט בשם "Just One Thing" וגם היה בעל טור בצהובון הדיילי מייל. לעיקר תהילתו זכה בזכות דיאטת ה-2:5 שלו - שיטה לירידה במשקל שספגה ביקורות מצד מומחים, והמליצה למשתתפיה לצום יומיים בשבוע ולאכול כל מה שירצו בחמשת הימים האחרים.

החופשה האחרונה לחייו של מוזלי נפתחה ביום שלישי האחרון, 4 ביוני. גורו הבריאות ואשתו, ד"ר קלייר ביילי, הגיעו עם זוג חברים לבית נופש באי סימי - תוך כוונה לשהות שם במשך שבוע. למחרת הארבעה שטו בסירה לחוף סמוך, אך מוזלי החליט שלא להצטרף לאשתו וחבריו בדרך חזרה, והעדיף לעשות זאת לאורך מסלול סלעי בצעידה שהייתה אמורה להימשך כשעה וחצי. הוא יצא לדרך בשעה 13:30, כשבסימי נמדדו קרוב ל-40 מעלות חום, ועשה זאת ללא מכשיר הטלפון שלו. כשאשתו וזוג החברים חזרו לבית הנופש הם גילו שהוא איננו, ועוד באותו ערב הוכרז על היעדרו והחלו החיפושים באזור. החיפושים אחר מוזלי | צילום: AP

עד תחילת השבוע, החיפושים אחר מוזלי נמשכו - ובבריטניה עקבו בדאגה אחר היעלמותו של איש התקשורת הפופולרי. גם ארבעת ילדיו הגיעו לאי כדי לסייע במאמצים, שהתמקדו בגבעות והחורשות השונות של האי. לימים אותר גם סרטון ממצלמת אבטחה בבית קפה מקומי, ובו מוזלי מתועד בעודו צועד עם שמשייה. אתמול, כאמור, הפרשה הגיעה לסופה העצוב: קבוצת עיתונאים שהגיעה לאי הבחינה בגופה במהלך שיט עם ראש העיר, וזיהתה כי מדובר במוזלי. נתיחת גופתו קבעה כי הוא מת בנסיבות טבעיות, כשעתיים וחצי לאחר שהתפצל מאשתו.

על אף הסרת החשש לפלילים או מעורבות גורם זר, התקשורת הבריטית עדיין ממשיכה לעסוק במותו של מי שהיה בשר מבשרה. בצהובון הדיילי מייל העריכו כי השוטטות של מוזלי באזור נמשכה זמן רב יותר מכפי שצעידה רגילה הייתה אמורה להימשך, ובסקיי ניוז שוחחו עם עובד במלון מקומי - שגופתו של מוזלי אותרה בסמוך לגדר המקיפה אותה. "הליכה של 30 מטר, שאדם נורמלי עושה בשתיים-חמש דקות, לקחה לו חצי שעה ויותר", הסביר העובד, "הוא הזדחל שם ואז נפל, והתמוטט בדיוק בנקודה שבה מצאנו אותו". אנשי המלון הביעו צער על כך שאיש מהם לא הבחין בו בזמן אמת.

ראש עיריית סימי סיפר כי במהלך החיפושים הוזעקו כוחות תגבור מאתונה ומהאי רודוס, ותיאר את המסלול שבו צעד מוזלי "מוזר". באינדיפנדנט הבריטי דיווחו הבוקר כי במהלך החקירה אותרו צילומי אבטחה נוספים, שטרם נחשפו בפומבי, ובהם מוזלי ככל הנראה מופיע בעודו מועד סמוך למקום איתור גופתו. אלמנתו העריכה כי הוא "פנה פנייה לא נכונה והתמוטט במקום שבו אי אפשר היה לראות אותו". כריס ואן טולקן, שהגיש לצד מוזלי את אחת מתוכניותיו ב-BBC, הגדיר אותו כ"אחד השדרנים הכי חשובים בעשורים האחרונים" בהספד לזכרו שפרסם ב-X (לשעבר טוויטר). "מייקל לא היה רק חבר נאמן, הוא היה אדם נדיב באופן מדהים כלפי כל מי שעבד איתו", כתב, "הוא הלכה למעשה המציא סוגה של שידורים מדעיים: התנסה בעצמו, דיבר על בעיותיו הרפואיות, היה אדם סקרן ולא מומחה ממגדל השן".

Michael Mosley's tragic trek: Map reveals his journey across the mountains in the merciless sun before he tragically 'fell' to his death - as questions grow over how rescuers missed him during five-day search https://t.co/3lW5GxdwWm pic.twitter.com/wdGXeFbvPz — Daily Mail Online (@MailOnline) June 9, 2024

Michael wasn’t just a rock solid friend, he was an incredibly generous human to everyone he worked with. He basically invented a genre of science broadcasting: experimenting on himself, talking about his medical problems, being a curious human being not an ivory tower expert. pic.twitter.com/nTodhErQoS — Chris van Tulleken ️‍ (@DoctorChrisVT) June 9, 2024