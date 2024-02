בשנים האחרונות, ג'יי קיי רולינג מוכרת לא רק בתור מי שכתבה את ספרי "הארי פוטר" אלא גם בתור טרנספובית שלא מתביישת להביע את דעתה ברשתות החברתיות. אתמול (שני) היא צייצה ב-X (טוויטר לשעבר) ביקורת על "סקיי ניוז", אחרי שבמהדורה שלהם דיווחו על טרנסג'נדרית בת 26 בשם סקארלט בלייק, שנעצרה באשמת רצח, וציינו שמדובר באישה.

"נמאס לי מהחרא הזה, זו לא אישה, אלה לא הפשעים שלנו", צייצה רולינג ל-14 מיליון העוקבים שלה. בהמשך, שיתפה ציוץ על מכתב שעיתונאית "הגרדיאן" שלחה לעורך שלה, ובו התלוננה על כך שגם שם בעיתון הבריטי ציינו שבלייק היא אישה.

I'm so sick of this shit. This is not a woman. These are #NotOurCrimes https://t.co/ycjWefLCiw — J.K. Rowling (@jk_rowling) February 26, 2024

​בשבוע שעבר, בלייק נמצאה ברצח גבר, ארבעה חודשים לאחר ששידרה בשידור חי סרטון שבו הרגה חתול. השופט אמר שבלייק קיבל השראה מסוימת מהסרט התיעודי של נטפליקס "אל תתעסקו עם חתולים: המצוד אחר הרוצח מהאינטרנט ". בלייק הואשמה במותו של חורחה מרטין קארנו, אותו הכתה ודחפה לנהר צ'ילוול באוקספורד ביולי 2021. בלייק כאמור, היא אישה טרנסג'נדרית. לפי הדיווחים של ה-BBC, היא תרצה מאסר עולם בכלא לגברים.

זו לא הפעם הראשונה שרולינג מתבטאת בטרנפוביות. ב-2020, סופרת "הארי פוטר" ג'יי קיי רולינג יצאה בשורת התבטאויות טרנספוביות – ובין היתר תקפה מאמר שהשתמש בביטוי "אנשים עם מחזור", השוותה טיפול הורמונלי לטיפולי המרה, הסבירה כי מעבר מגדרי פוגע בבריאות ותמכה באתרים טרנספובים.

לטענתה של הסופרת, פעילים למען הקהילה הטרנסית פרסמו בתגובה את כתובת המגורים שלה בטוויטר - מה שגרם לרולינג לצאת בשורת ציוצים זועמת שגרפה אלפיי לייקים ושיתופים. "אני מפצירה באותם אנשים שצייצו מחדש את התמונה עם הכתובת הגלויה למחוק אותה, גם אם הם עשו זאת כדי לגנות את הפעולה של האנשים האלו".