ימים ספורים אחרי העימות הווירטואלי עם אנשי אני התקשורת ינון מגל, שמעון ריקלין וגיא לרר במהלכו הלין על כך שאין מספיק סיקור תקשורתי ימני ונושך, נקלע בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, לוויכוח טוויטרי נוסף עם איש תקשורת נוסף. הפעם, מי שהתגושש קלות עם נתניהו היה יניב הלפגוט, עורך המהדורה המרכזית בחדשות 12. העימות הקצר אירע אתמול (27.5) בערב, כשעתיים אחרי נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו (ששודר במהדורה המרכזית של חדשות 12), בו התנגד לפיזור הכנסת שזה עתה כונסה, להצעה לפיזורה ולכוונה ללכת שוב לבחירות. הלפגוט פנה אל דובר הליכוד יונתן אוריך, תייג אותו בציוץ וכתב "אתה מסתכן בתביעה הייצוגית הגדולה בהיסטוריה אם תהרוס לי את החופשה בקיץ", הלפגוט צירף גם תמונה של אתר נופש לחופו של ים, וכתב שזהו "אי שקט שלא מעוניין בבחירות". אוריך עצמו לא הזדרז להגיב, אבל יאיר נתניהו דווקא כן. הוא פנה להלפגוט וכתב: "יהיה באמת מעולה אם כל ערוץ 12 יקחו חופשה. תחזרו לעשות תעמולה צפון קוריאנית אחרי הבחירות". .@jonatanu אתה מסתכן בתביעה הייצוגית הגדולה בהיסטוריה אם תהרוס לי את החופשה בקיץ. בתמונה - אי שקט שלא מעוניין בבחירות באוגוסט pic.twitter.com/VRHNTI6Pj2 — Yanivhelf (@Yanivhelf) May 27, 2019 למי מהח״כים בליכוד אתה קורא ליצנים עילגים? רק שנדע כדי לא להזמין אותם בפעם הבאה — Yanivhelf (@Yanivhelf) May 27, 2019 הלפגוט עקץ חזרה: "אז בפעם הבאה שיונתן מתקשר ואומר שאבא רוצה לבוא לאולפן להגיד לו שאנחנו בחופש?", נתניהו השיב: "אני מתכוון אשכרה תהיו בחופש. אולי אפילו תתנו איזשהי נציגות סמלית למעל מליון מצביעי ליכוד" (כך במקור). כשהלפגוט כתב בחזרה שחדשות 12 הציעו לנתניהו לבוא ולהתראיין והוא סירב, ענה נתניהו שחדשות סרבו לראיין את ארז תדמור, יועץ ודובר מטה ההסברה של הליכוד, ושהם מעוניינים לארח בתוכניות החדשות רק "ליצנים עילגים". לכך השיב הלפגוט: "למי מהח"כים בליכוד אתה קורא ליצנים עילגים? רק שנדע כדי לא להזמין אותם בפעם הבאה". בציוץ נפרד הבהיר הלפגוט כי תדמור דווקא הופיע בתוכנית של חדשות 12 - הדובר התראיין לתוכנית "חמש עם רפי רשף" בחודש מרץ - ולכך השיב נתניהו "המקסימום שהייתם מסכימים זה ב4 שאף אחד לא רואה". הלפגוט המשיך והסביר שאנשי חדשות 12 פנו מספר פעמים לראש הממשלה וביקשו ממנו להתראיין למהדורה המרכזית של שמונה בערב ("גם אתה לא שר ולא ראש ממשלה ועדיין מוזמן מחר ב-8 בערב", כתב העורך לנתניהו). בתגובה לכך, הזכיר נתניהו את הראיון שערך אביו עם קרן מרציאנו ועמית סגל במהדורת "חדשות סוף השבוע" בחודש מרץ, ואת הראיון של בני גנץ, שערכה יונית לוי מוקדם יותר באותו החודש. "למה ראיון עם אבא שלי צריך להיות באולפן בחי שהמראיינת צועקת עליו ומבזה אותו, וראיון עם גנץ זה מוקלט (שאלות מראש כמובן) בחדר עם דגל מאחורה, ראיון נופת צופים ולבבות בעיניים?", כתב נתניהו, "על מי אתה חושב שאתם עובדים?". למה ראיון עם אבא שלי צריך להיות באולפן בחי שהמראיינת צועקת עליו ומבזה אותו, וראיון עם גנץ זה מוקלט (שאלות מראש כמובן) בחדר עם דגל מאחורה, ראיון נופת צופים ולבבות בעיניים? על מי אתה חושב שאתם עובדים? — Yair Netanyahu (@YairNetanyahu) May 27, 2019 הלפגוש השיב לנתניהו בשורת שאלות שיכולות לעבור אליו או לראש הממשלה בנוגע לאפשרות ההולכת ומתגבשת לצאת שוב לבחירות בחודש ספטמבר, וכתב "אז אולי אפשר להיעזר בך לראיון מוקלט מחר עם ראש הממשלה. הנושאים שעל הפרק - בחירות מוקדמות - למה אתה מתעקש לא להחזיר את המנדט לנשיא ולא מונע בחירות מוקדמות, שאלת החסינות - באיזה נוסח, האם תצביע נגד, האם תורה לשרי הליכוד להצביע נגד?". לציוץ הזה, נתניהו כבר לא ענה. {title}





