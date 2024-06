פירס מורגן כבר הפך למעין נער הפוסטר עבור ראיונות עם אנשים שחוו "ביטול" על ידי הציבור, והוא חוקר אותם לעומק, אם כי בגישות שונות. רק לאחרונה הוא אירח באולפן את האישה האמיתית מאחורי דמותה של מרתה בסדרת הלהיט של "אייל קטן" והציב מולה שאלות קשות, ועכשיו הוא מעניק טיפול רך ואוהד לקווין ספייסי, בריאיון נרחב של יותר משעה וחצי בתוכניתו הפופולרית של מורגן, לאחר שידור הדוקומנטרי הבריטי "קווין ספייסי נחשף", שמאגד עדויות מגברים שהוטרדו או הותקפו מינית על ידי השחקן, חלקם על סט הצילומים ובסיטואציות מקצועיות אחרות.

ספייסי אמנם זוכה מאשמה כשעמד למשפט פלילי בעקבות חלק קטן מהעדויות, אבל אפילו הוא עצמו אינו מכחיש בריאיון שהתקיים השבוע את רוב ההאשמות - הוא פשוט מציג אותן כ"שטויות" שעשה בתיכון או "פלירטוטים" בחייו הבוגרים, כפי שהוא קורא להם בריאיון. אבל החלק שזכה להפוך לוויראלי הוא זה בו מורגן שואל את ספייסי "איפה אתה גר?" והשחקן מיד פורץ בבכי, ומספר שביתו בבולטימור בדיוק עוקל על ידי הבנק. מורגן ממשיך ושואל את ספייסי כמה כסף יש לו, והשחקן עונה: "כלום". כשהוא לוחץ ושואל האם הוא נמצא בחובות ובאיזה סכום מדובר, ספייסי מרגיש לא בנוח לשתף במספר, אבל לבסוף אומר "מיליונים", ומסביר שמדובר בחובות בעקבות הוצאות המשפט.

בראיון, ספייסי מדבר גם על רובין רייט, מי שכיכבה לצדו בבדרה "בית הקלפים" והמשיכה לבדה לאחר שהוא פוטר על ידי נטפליקס. "אני חושב שעל ידי זה שהיא הרחיקה את עצמה ממני, היא יכלה להתחמק מלענות על הרבה שאלות, ואני מבין את זה", אומר השחקן זוכה האוסקר על החברות שהתפרקה. "אני מנסה לא להיות שיפוטי ולנסות להבין אנשים, אפילו כשהם עושים משהו שאני לא מבין".

NEW: Actor Kevin Spacey starts crying during an interview with Piers Morgan, says he owes millions of dollars in legal fees.



Morgan: Are you facing bankruptcy?



Spacey: We've managed to sort of dodge it, at least as of today.



Morgan: How much money do you have?



Spacey:… pic.twitter.com/E9ZQB7B9Xn — Collin Rugg (@CollinRugg) June 11, 2024

אדם נוסף שהוא מתייחס אליו בראיון הוא אחיו רנדל פאולר, שמופיע בדוקומנטרי ומדבר ארוכות על הילדות של השניים, ובעיקר על אביהם שהיה ניאו-נאצי. "אני מכיר טוב יותר את נהג המונית ששלחתם לאסוף אותי לפה היום מאשר את אחי", אומר ספייסי למורגן. בנוסף, הוא רומז כמה פעמים שאחיו, כמו גם המשתתפים האחרים בדוקומנטרי, ככל הנראה קיבלו תשלום על הופעתם. "אני לא יודע למה ערוץ 4 עדיין לא אמר לציבור הבריטי אם הם שילמו לאנשים האלה", הוא אומר. "אחי קיבל כסף כמה פעמים כדי לספר סיפורים שקריים ומשוגעים. אנחנו יודעים שהם הציעו לאנשים כסף בשביל הסיפורים האלה. אז, האם הם שילמו לאינדיבידואלים שסיפרו אותם?". במהלך הריאיון הוא גם חושף מייל שנשלח לו על ידי אחד מהמתלוננים שמופיעים בדוקו, בו ניכר שהשניים ביחסי ידידות, וטוען שמשתתף אחר שלח לו תמונות עירום שלו שנים לאחר המקרה שהוא מתאר.

במהלך הריאיון, כאמור, ספייסי בוכה כמה פעמים, ומספר ששקל בעבר ליטול את חייו, אבל מאוד רוצה להמשיך לחיות ולהמשיך לעבוד על עצמו. "אני מקווה שתהיה לי הזדמנות להמשיך לספר סיפורים, כי אני מרגיש שבגלל זה אני נמצא על כדור הארץ", הוא אומר. "אם יהיה לי מספיק מזל אני אמצא קולגות שהם מלאי השראה ומתרגשים לעבוד איתי ולשים את כל הסיפור הזה בעבר ולהתאחד על סט צילומים ולדאוג שכולם נהנים ומקבלים את מה שהם צריכים, ואני גם אקח חלק בלוודא שמתנהגים לכולם כראוי. למדתי מהטעויות שלי".