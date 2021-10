החקירה אודות הטרגדיה על הסט, בה ירה אלק בולדווין בשוגג והרג את הצלמת האלינה האצ'ינס, טרם הסתיימה. ויש עוד חקירה אחת שנמצאת בעיצומה: העוקבים ברשת, שמוצאים התבטאויות מן העבר שבולדווין היה מעדיף לשכוח.

בשנת 2017 שוטר מקליפורניה ירה והרג את האזרח דילן טברס שהתנהג באלימות כלפיו. השוטר נתפס על חם בסרטון שתיעד את כל האירוע. בולדווין לא נשאר אדיש והחליט לצייץ על המקרה.

"אני תוהה איך זה בטח מרגיש להרוג מישהו בטעות...", כתב השחקן על הירי בקליפורניה. עכשיו אותו ציוץ הגיע לרדוף את בולדווין: לא עבר הרבה זמן עד שהופצו תמונות של בולדווין שצולמו רגעים ספורים לאחר אירוע הירי, שלוו באותו ציטוט: "אני תוהה איך זה בטח מרגיש להרוג מישהו בטעות".

"אולי אתה יכול לענות על השאלה הזו עכשיו?", כתבו גולשים רבים בטוויטר. "כשהצדקניים מדגימים צביעות", הוסיף משתמש נוסף. "זוכרים כשהמטומטם מהוליווד אמר 'אני תוהה איך זה מרגיש להרוג מישהו בטעות'? כשהזכיר ירי משטרתי במזרח קליפורניה. אז אלק איך זה מרגיש... העולם הוא עגול, במיוחד לאלה ששופטים אותו מהצד", קבע אחר.

"מה שאתה נותן ליקום תמיד יהיה מה שאתה מקבל ביקום!!!", עוקב נוסף כתב לבולדווין. אחרים לא הסכימו עם המתקפה: "מוקדם מדי, אנשים. מוקדם מדי", כתב משתמש אחד.

אתמול שבר בולדווין את השתיקה והחליט להגיב על הטרגדיה. "אין לי מילים להעביר את ההלם והעצב בנוגע לתאונה הטראגית שלקחה את חייה של האלינה האצ'ינס, אישה, אמא ועמיתה נערצת שלנו", כתב בטוויטר. "אני משתף פעולה עם החקירה המשטרתית באופן מלא כדי להבין איך הטרגדיה קרתה. אני בקשר עם בן זוגה, והצעתי את תמיכתי בו ובמשפחתו. נשבר לי הלב בשביל בעלה, בנם, וכל מי שהכירו ואהבו את האלינה".

