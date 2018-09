כולנו שונים אף אחד מאיתנו לא שווה או דומה בשום צורה וזה מה שיפה בנו ... תלמדו לקבל את השונה ממכם גם אם הוא לא לטעמכם בדיוק כמו שהייתם רוצים שאחרים יקבלו אותכם ... נכון אני קצת שונה ולפעמים קצת משוגעת אבל מה שלי חשוב שאני תמיד אומרת את האמת ללא מסכות , ללא פחד ללא הצגות מה שאתם רואים זה מה שאתם מקבלים ... תפסיקו לפחד מהאמת זה לא כזה נורא לרצות דברים ולהגיד אותם אני פה לשים לכם מראה בפרצוף עם כל הקושי הפעם מקווה שתתמודדו .... בואו נקבל אחד את השני למרות השוני שלנו .......

