הסרט הרביעי בסדרת סרטי "קפטן אמריקה", "קפטן אמריקה: עולם חדש ונפלא" מתחיל את צילומי ההשלמה, ומעריצים רבים דורשים מההפקה "לנצל את ההזדמנות" ולחתוך החוצה את דמותה של שירה האס.

למרות הלחץ להסרת הישראלית, ל-mako נודע שתפקידה של האס בסרט דווקא הורחב והתווספו לה קטעים נוספים בסרט. גורמים המעורים בפרטים סיפרו ל-mako שהאס כבר החלה בצילומי ההשלמה ועזבה את סט הצילומים ל-48 שעות כדי להשתתף באזכרת אמה בישראל. האס עלתה הבוקר על טיסה לאטלנטה לטובת המשך הצילומים.

כזכור, האס לוהקה לגלם את סברה, שהופיעה לראשונה בקומיקס של מארוול בשנת 1980. סברה היא האלטר אגו של רות בת-שרף, ישראלית שכוחותיה המוטנטיים התגלו לראשונה כאשר הייתה ילדה, ובעקבות זאת היא והוריה נחקרו על ידי גופי ביון בישראל אשר למדו את טיבה ויכולותיה. מאז היא התחנכה ואומנה בתוכנית מיוחדת על מנת להפוך לסוכנת מטעם המוסד.

"אם היא בסרט, אנחנו לא נקנה כרטיסים" צייץ גולש אחד ואחר הצטרף: "תסירו את סברה ואת השחקנית הציונית שמגלמת אותה, תאמינו לנו מארוול – אתם לא רוצים שנחרים אתכם".

"אף אחד לא צופה בסרט הזה אם יש בו 'גיבורה' טרוריסטית", קבע מעריץ אחד ואחר הוסיף: "תסירו את הדמות שמסמלת, פשוטו כמשמעו, טבח בפלסטינים".

גורמים המעורים בפרטים סיפרו ל"הוליווד ריפורטר" שהסרט ייצא לצילומים נוספים שיימשכו 22 יום, במרכז תוספת של דמות חדשה – אותה יגלם השחקן ג'יאנקרלו אספוזיטו, שלפי גורמים המעורים בפרטים יגלם את אחד הנבלים בסרט.

פרטי העלילה של "קפטן אמריקה: עולם חדש ונפלא" נשמרים בסוד, אך זה יהיה הסרט הראשון שבו נקבל קפטן אמריקה חדש – סאם וילסון (אנתוני מאקי). כזכור, בסיום "הנוקמים: סוף המשחק" החליט סטיב רוג'רס, בגילומו של כריס אוונס, לחזור אל העבר ולחיות את חייו בשלווה עם זוגתו פגי קרטר. לכן החליט להעניק את מגן הוויברניום המפורסם שלו לחברו הטוב סאם וילסון.

בסדרת הטלוויזיה ששודרה בשירות הסטרימינג דיסני פלוס, "הפלקון וחייל החורף", הוכרז כי אדם אחר יקבל את הכינוי קפטן אמריקה - דמות חדשה ביקום הקולנועי והטלוויזיוני של מארוול בשם ג'ון ווקר. בסיומה של הסדרה התואר נשלל מווקר, ובמקביל וילסון החליט לקבל את התואר על עצמו והפך מ"הפלקון" ל"קפטן אמריקה".