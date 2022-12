כשבוע לאחר שנחת באוקראינה כדי לצלם סרט המתעד את התלקחות האזור, דיווח השחקן והבמאי שון פן כי עזב את המדינה. פן סיפר לעוקביו בטוויטר כי נאלץ להשאיר את רכבו לצד הדרך וללכת "קילומטרים רבים" לגבול עם פולין, מלווה בשניים מעמיתיו שמצלמים איתו את הסרט עבור Vice.

"אני ושני קולגות צעדנו מיילים לעבר הגבול עם פולין לאחר שזנחנו את האוטו לצד הדרך", כתב פן. "בתוך כמעט כל המכוניות בתמונה הזו יש נשים וילדים, רובם ללא מזוודות וחפצים. המכונית היא כל רכושם כרגע". מתחת לדברים הופיעה תמונה של פן הולך עם מזוודה לצד כביש פקוק.

בשבוע שעבר, פן הגיע לקייב לצורך צילומי הסרט ונפגש גם עם בכירי הממשלה. הוא הביע את הערכתו להתנגדות האוקראינית ולאומץ הלב של הנשיא ולדימיר זלנסקי ואזרחי המדינה. "מר פוטין כבר עשה טעות נוראית שהובילה לאובדן חיים ולשברון לב גדול, ואם הוא לא יחזור בו, זו תהיה טעות עצומה עבור האנושות כולה", אמר אז פן, "הנשיא זלנסקי והעם האוקראיני הוכיחו שהם סמל לאומץ ועמידה מאחורי עקרונות. אוקראינה היא חוד החנית של הדרך הדמוקרטית שמאפשרת לחלומות להתגשם. אם ניתן להם להילחם לבדם, המשמעות תהיה שהנשמה של אמריקה אבדה".