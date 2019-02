כן-כן, האוסקר הוא טקס חשוב מאוד. בכלל לא השתעממנו ממנו בשום צורה, וממש לא חיכינו כל הלילה שהסיוט הזה, כלומר אה... הטקס הארוך והמכובד והראוי הזה יסתיים כבר. וכיוון שאת האירועים המרכזיים כבר סיקרנו בזמן אמת, זה הרגע לחלוק כבוד לכל הרגעים המטופשים יותר, המצחיקים יותר, התמוהים יותר - ובואו נודה באמת, הזכירים יותר - מטקס האוסקר ה-91 ששודר הלילה. נתחיל ברגע היפה מכולם: אחרי שכה בפסלון המוזהב על תפקיד פרדי מרקורי ב"רפסודיה בוהמית" (והודה גם לבת זוגו, אותה הכיר בצילומי הסרט), רמי מאלק עשה את המהלך על שם ג'ניפר לורנס - ונפל מהבמה. כמה נפל? ברמה כזו שמע"רים הוזעקו לאולם כדי לטפל בו, ומאלק נאלץ גם לעבור מקום. את שאר הטקס הוא העביר במושב מיוחד בשורה הראשונה. האם לאורך הנפילה הזו, מאלק אחז באוסקר שלו כמו שטובע אוחז בגלגל הצלה? בהחלט - פרצוף השנה, כן או כן? - מאלק נופל | צילום: Kevin Winter; GettyImages IL בצילום של הנפילה של מאלק מזווית שניה (מהבמה) ניתן גם לשמוע את הבום המספק שמאלק השמיע כשחבט ברצפה, ואת קריאותיהם של חבריו - "אל תדרכו עליו" Rami Malek walking straight of the stage, falling down Video by legend @MichaelBearden #RamiMalek #Oscars pic.twitter.com/DN4aq3gogC — (@malene_minds) 25 בפברואר 2019

כמו כן, בואו נדבר על זה שקיגן מייקל קי צנח לתוך האולם עם מטריה, כמחווה למרי פופינס, וכמעט רמס את ספייק לי - בסדר גמור, לא הבנו - קיגן מייקל קי | צילום: Kevin Winter; GettyImages IL אגב, אחרי שאקוופינה ("עשיר בהפתעה") החמיאה ללי, ואמרה שהוא האדם שהכי התרגשה לראות, זה הפרצוף שהוא עשה - כמה חדווה, כמה אושר. כריס אוונס, שמגלם את קפטן אמריקה ביקום הקולנועי של מארוול, לא התאפק כשגילה ש"הפנתר השחור" זכה בקטגוריה אותה הציג (עיצוב ההפקה הטוב ביותר), והריע, בקטנה, לקולגות - I honestly loved it. Chris Evans celebrating #BlackPanther’s Production Design #Oscar win before it can be announced.

pic.twitter.com/BXoZcpuQFW — TV Fanatic (@Khaleesi_Hodan) 25 בפברואר 2019 אמה סטון סיפקה לנו את ההופעה הקולנועית הטוב ביותר של עד כה, וכנראה תקבל מועמדות לאוסקר הבא על תפקיד "זאת שנדחפה לכל הפריימים במהלך הזכייה של אוליביה קולמן בפרס השחקנית הראשית הטובה ביותר" - Y וכתמיד, האקשן האמיתי התרחש על השטיח האדום. בראדלי קופר לא הבין מילה מרצף השאלות המחופפות שנשאל על ידי ג'וליאנה רנזיק מערוץ E!, שסיפרה לו, בין השאר, שהסרט "כוכב נולד" גרם לה להתאהב מחדש בבן זוגה. כי אין דבר רומנטי יותר מנרקומן שהורס את הקריירה של חברתו. קופר הנהן בפנים קפואות לפני שאמר לרנזיק שלא שמע את כל מה שאמרה לו, והראיון של שניהם תואר בטוויטר כ"אכזרי. (קופר) הוכיח שהוא מקצועי בזה שלא עזב באמצע את הראיון הנוראי הזה. וואו. ממש קשה לצפיה... זה היה נוראי" - Jackson Maine. Always refusing to wear those in-ear monitors. Even at the #Oscars. pic.twitter.com/IrNrvmF2Ne — Ashley Christine (@Ash_Christine_) 25 בפברואר 2019 The Giuliana Rancic interview with Bradley Cooper was BRUTAL. He was uber professional in not walking away from horrific interview. WOW. Really hard to watch. @eentertainment that was AWFUL. — Judith Coleman (@heyjude66) 25 בפברואר 2019 וכעת, מכתב אהבה לגלן קלוז. אנחנו אוהבים את גלן כמעט כמו שהאקדמיה האמריקאית לקולנוע שונאת אותה. קלוז נחשבה לפרונט-ראנרית לאורך כל עונת הפרסים בהוליווד, וגרמה לרבים לחשוב שסוף-סוף ואחרי שש מועמדויות, המועמדות על תפקידה ב"האישה" תביא לה את הפסלון המיוחל. הם טעו, וקלוז הסתפקה במקום זאת בפרס המבטים הכי חושניים שאי פעם הובטו על השטיח האדום באוסקר, קטגוריה שהמצאנו במיוחד בשבילה כי באמת שהגיע לה לזכות ב*משהו* - I can’t breathe....what is happening here?! pic.twitter.com/d4sCMQDygJ — #NickiWRLDTour - Europe (@saytruuuth) 25 בפברואר 2019 מי שתוהה מה לעזאזל קורה פה, קלוז ומליסה מקארתי, שהתחרתה איתה בקטגוריה הודות לתפקידה ב"האם אי פעם תסלחי לי?", ניסו להצחיק אחת את השניה בזמן שמקארתי התראיינה. אגב מקארתי, השחקנית עלתה להצגת המועמדים והזוכים בקטגוריית התלבושות כשהיא מחופשת למלכה אן מ"המועדפת", כולל עשרות בובות ארנבים שנתפרו לגלימה הארוכה שעטתה. אחד הארנבים זכה לקלוז-אפ, וסיכם היטב את הערב: ברכות ל"הספר הירוק" שזכה בפרס הסרט וברכות ל"רפסודיה בוהמית" שגרף את מירב הפרסים (ארבעה, איכשהו). נתראה בשנה הבאה, בטקס מעניין יותר. גרסה ערוכה ומתורגמת של הטקס תשודר מחר, בשעה 21:30 ב-yes1 {title}





