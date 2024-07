מעריצי מארוול נדהמו לגלות הלילה (ראשון) כי רוברט דאוני ג'וניור, שגילם במשך שנים את איירון מן, חוזר ליקום הקולנועי של חברת הענק. ההכרזה המפתיעה נעשתה בכנס קומיק-קון בסאן דייגו, שם נחשפו פרטים ראשונים על שני סרטי "הנוקמים" הבאים - Avengers: Doomsday ו-Avengers: Secret Wars, בבימויים של האחים רוסו. דאוני ג'וניור יגלם באותם סרטים, שייצאו ב-2026 ו-2027, את הנבל דוקטור דום.

“New mask, same task.”



Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p