קצת יותר משבועיים מאז הובהל מורדם ומונשם לבית החולים שיבא תל השומר, לאחר שנפצע במהלך פעילות בשירות המילואים שלו בדרום רצועת עזה, עידן עמדי קיים היום (חמישי) מסיבת עיתונאים במרכז הרפואי. במקום התייצבו מוקדם יותר היום עיתונאים מהארץ ומהעולם - שמסקרים כעת את דבריו של הזמר, כפי שאירע לאחר פציעתו.

"כוכב 'פאודה' הפצוע עידן עמדי אומר שיש מנהרות של חמאס ב'כל בית בעזה", נכתב בכותרת של ה"ניו יורק פוסט", שציין כי "עמדי התרגש עם שחרורו הביתה". העיתון דיווח כי "עידן עמדי, בן 35, נפגע מרסיסים ב-8 בינואר במהלך שירות המילואים שלו ביחידה להנדסה קרבית. שישה חיילים נהרגו וכמה נפצעו בתקרית האש הידידותית לכאורה". בהמשך ציטטו את דבריו של הזמר ממסיבת העיתונאים, שציין כי "למרות שנפצעתי קשה, הרוח שלי חזקה. אני מסרב להפוך את הפציעה הזו לסיפור חיי – זו רק עוד אבן דרך. אחזור לשיר ובעזרת ה' אחזור גם להילחם למען המדינה שלי".

‘Fauda’ star Idan Amedi goes home after being badly wounded in Gaza, vows return to acting https://t.co/wISo8JyKl9 pic.twitter.com/29Lpa6CBsK — New York Post (@nypost) January 25, 2024

עוד נכתב על עמדי, שמתחזק מ-2017 את קריירת המשחק שלו, אז הצטרף לקאסט של "פאודה" מבית yes, שנרכשה על ידי נטפליקס והפכה ללהיט בין לאומי, כי "ב'פאודה' הוא מגלם את שגיא צור, חבר בצוות סמוי של כוחות מיוחדים שנלחם בחמושים פלסטינים בגדה המערבית ובעזה".

בערוץ הטלוויזיה הצרפתי france24, צוין כי "כוכב 'פאודה' מתחייב לחזור לטלוויזיה". עוד ציין הערוץ את דבריו של הזמר באשר לכך שישוב להילחם, לפני שפירט כי המלחמה פרצה עקב המתקפה חסרת התקדים של חמושי חמאס בישראל, שהביאה למותם של למעלה מאלף בני אדם, רובם אזרחים. במקביל, כפי שדווח, צוין מספר הנפגעים בעזה על פי נתוני משרד הבריאות של חמאס.

בתוך כך, גם סוכנות הידיעות רויטרס ומגזין "בילד" הגרמני סיקרו את מסיבת העיתונאים של עמדי, שנדחתה פעמיים בעקבות המצב הרגיש בישראל ושמות הנופלים שהותרו לפרסום. ברויטרס, ציינו את קריאתו של עמדי למדינה להישאר מאוחדת ולהבטיח את חזרת עשרות האנשים שעדיין מוחזקים בידי חמאס, תוך שהדהדו את דבריו על שני חבריו שנפלו בעת שלחם לצדם. ב"בילד" הכותרת הייתה "הייתי בלתי מזוהה", בהתייחסות לדבריו של הזמר על כך שהגיע למרכז הרפואי, תחת השם "אלמוני" בן 22.

