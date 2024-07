דרמה במשפט הירי הקטלני על הסט: האישומים נגד אלק בולדווין בתיק ההריגה בשוגג של הצלמת האלינה האצ'ינס על סט הסרט Rust, בוטלו הלילה (שבת) על ידי בית המשפט בסנטה פה. זאת בגלל שהתביעה הסתירה ראיות מההגנה. בולדווין ורעייתו פרצו בבכי באולם בית המשפט למשמע הבשורה ועזבו את המקום מבל לענות לשאלות עיתונאים.

המשפט המתוקשר נפתח בסך הכל לפני שלושה ימים, כשלוש שנים אחרי התקירת הטרגית על סט הסרט בכיכובו ובהפקתו של בולדווין. מצד עורכי הדין של השחקן עלו טענות כי התביעה הסתירה מהם ראיות בדמות קבוצת כדורי אקדח שהיו על הסט והועברו לאחרונה לחקירה. הלילה קבעה השופטת במשפט כי אכן נפלו טעויות בטיפול של התביעה בראיות, וביטלה את המשפט.

"המדינה כשלה בלספק גילוי נאות לנאשם", אמרה השופטת מארלו זומר, "אם ההתנהגות הזו לא מעידה על חוסר תום לב, היא לפחות מתקרבת לחוסר תום לב". בנוסף קבעה השופטת כי לא יהיה ניתן להעמיד את בולדווין לדין פעם נוספת. אחת מהתובעות בצוות הפרקליטות גם התפטרה במהלך המשפט הקצרצר בעקבות סערת הראיות.

עם ההחלטה של השופטת אנחות רווחה רבות ובכי נשמעו באולם בית המשפט. בולדווין עצמו פרץ בבכי מול המצלמות בבית המשפט, וכן גם רעייתו הילריה. השנים התחבקו ועזבו את המקום בסוף הדיון. קארי מוריסי, התובעת הראשית, אמרה מחוץ לבית המשפט כי היא לא מסכימה עם השופטת, אך מכבדת את החלטת בית המשפט.

"אני מאוכזב, כי אני מאמינה שחשיבות הראיות פורשה לא נכון על ידי הסנגורים", אמר מוריסי. "עשינו כל מה שאפשר כדי להביא צדק להאלינה ולמשפחתה, ואנחנו גאים בעבודה שעשינו".

כזכור, בשנת 2021 אקדח שאחז השחקן והמפיק אלק בולדווין על סט הצילומים בניו מקסיקו, פלט קליע חי שפגע והרג את הצלמת האלינה האצ'ינס, ופצע את במאי הסרט ג'ואל סוזה.