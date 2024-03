קטע מתוך מופע סטנדאפ של חן מזרחי מעורר סערה ברשתות החברתיות. בקטע המדובר, מזרחי צוחק על תושבי רצועת עזה שנהרגו מפגיעת חבילות סיוע שהצניחה ארה"ב. "יש לי רק שאלה אחת. שאלה אחת, תעזרו לי, אני מתחנן אליכם: תסבירו לי כמה מטומטמים צריכים להיות אנשים כדי לראות מצנח עם ארגז יורד מהשמיים ולהגיד 'זוזו, זוזו, זוזו, אני לבד, זוז, תן לי, תן לי'", אומר מזרחי בקטע לתשואות הקהל וממשיך - "יתגדל ויתקדש שמיה רבא. אין לי כוח".

הקטע המדובר, הצליח להרגיז לא מעט פרו-פלסטינים. "סטנדאפיסט ישראלי פופולרי (502K עוקבים באינסטגרם) לועג לעזתים שאיבדו את חייהם בהצנחת הסיוע הכושלת - והקהל משתגע מצחוק", צייץ אחד הגולשים בצירוף הסרטון - שהגיע כבר ליותר מחצי מיליון צפיות.

Popular Israeli stand-up comedian (502K followers on Instagram) mocks the Gazans who lost their lives in the faulty parachute airdrop. The crowd goes wild. pic.twitter.com/lJx1fJOmqS — B.M. (@ireallyhateyou) March 17, 2024

"חוסר האנושיות וחוסר החמלה לפלסטינים שממשלת ישראל שלהם מרעיבה בשמם... זה לגמרי דוחה", צייץ גולש אחד ואחר הוסיף: "מה לא בסדר עם האנשים האלה שהם יכולים לצחוק על הצעדים הנואשים של אנשים מורעבים?".

The lack of humanity, the lack of compassion for Palestinians that their Govt of Israel is starving in their name… it is utterly repugnant. — Pav Akhtar (own views) ️️ (@pav_akhtar) March 17, 2024

What is wrong with people that they can laugh at the desperate acts of starving people?#IsraelIsATerroristState — julietta of the sorrows (@juliekpage) March 17, 2024

מזרחי מצדו, לא התרגש והגיב בסטורי באינסטגרם: "הקיצר, מפה לשם אני עושה קריירה בינלאומית בגלל הקטע הזה. כל הפרו פלסטינים רוצים את הראש שלי". עוד אמר מזרחי בתגובה ל-mako: "לא אכפת לי מהם, אין לי אמפתיה לנאצים. מבחינתי כולם שם מחבלים. מעניין אותי רק לשמח ישראלים".