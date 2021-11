עשרות שחקנים, סופרים, מוזיקאים, במאים ואומנים חתמו על עצומה הקוראת לממשלת ישראל לבטל את ההחלטה, לפיה 6 ארגונים של "החזית העממית לשחרור פלסטין" ביהודה ושומרון יוגדרו כארגוני טרור. שר הביטחון בני גנץ הכריז על כך בחודש שעבר וביקורת רבה נשמעה מצד הממשל האמריקני, כעת גם הכוכבים מביעים את דעתם.

על פי דיווח של סקיי ניוז, על המכתב חתומים, בין היתר, גם השחקנים ריצ'רד גיר, מארק רופאלו, קלייר פוי, וסוזן סרנדון, הסופר דיוויד מיטשל, הבמאי ג'ים ג'רמוש, הסופר פיליפ פולמן, הבמאי אלפונסו קוארון, חברי להקת "Massive Attack" ועוד. רופאלו אף צייץ את העצומה בחשבון הטוויטר שלו וכתב: "גאה להיות חלק מ-100 אומנים ושחקנים הקוראים לקהילה הבינלאומית להגן על זכויות האזרחים הפלסטיניים מול הממשלה הישראלית".

Proud to be one of 100+ artists, actors, and more calling on the international community to defend Palestinian human rights orgs against Israeli government repression. #StandWithThe6



In the US? Demand action from Congress now: https://t.co/yuSdvv5J3shttps://t.co/NGYTlWdEGh