"לא לחצתי על ההדק": כחודשיים לאחר הטרגדיה שהתרחשה על סט הצילומים בניו מקסיקו, שבה ירה למוות בשוגג בצלמת הלינה האצ'ינס, ברשת ABC שודר הלילה (בין חמישי לשישי) ריאיון ראשון עם השחקן אלק בולדווין שבו טען: "לא לחצתי על ההדק. מישהו שם כדור חי באקדח, כדור שאפילו לא היה אמור להיות בשטח".

"מישהו אחראי למה שקרה ואני לא יכול להגיד מי זה, אבל אני יודע שזה לא אני", המשיך בולדווין והוסיף שלא הייתה לו סיבה לחשוד שכדור חי יכול להיות באקדח: "אני לא יודע מה קרה על הסט. אני לא יודע איך הכדור הזה הגיע לאקדח הזה. אני לא יודע, אבל אני בעד לעשות כל דבר שייקח אותנו למקום שבו יש פחות סיכוי שזה יקרה שוב".

בריאיון שארך כשעתיים, התייחס השחקן ליחסים על הסט עם הצלמת האצ'ינס בת ה-41, איתה מעולם לא עבד לפני הסרט Rust: "היא הייתה שמחה. כולם אהבו אותה כאדם, וכולם התפעלו מהכישרון שלה". בולדווין סיפר כי ביום הירי השניים נפגשו ודנו בסצנה שבה הוא משחק דמות פצועה קשה שאמורה לשלוף נשק על שני אויבים. לאחר מכן, לטענתו, אחד מעוזרי במאי הסרט הושיט לו את האקדח והוא בתגובה שאל אם הוא "קר", כינוי לאקדח ריק או שמכיל כדורי דמה.

בולדווין טען כי אין לו מושג למה הבמאי אמר שהאקדח קר, וכי לא היה לו מושג מה היה במציאות. עורכת דינו של עוזר הבמאי, אמרה שמהרגע שהנשק נבדק, הוא לא באחריותו. "לצפות מעוזר במאי לבדוק נשק חם זה כמו להגיד לעוזר הבמאי לבדוק את זווית המצלמה או להגיד לו לבדוק קול או תאורה", טענה עורכת הדין. היא אף סירבה לאשר שעוזר הבמאי שהיא מייצגת, אכן הושיט את האקדח לבולדווין.

בולדווין תיאר את השתלשלות האירועים ואת החזרה שעשה עם האצ'ינס המנוחה. "היא כיוונה כל צעד שלי. 'תחזיק את האקדח נמוך יותר. לך לימינך. ממש שם. בסדר, תעשה את זה. עכשיו קצת נמוך יותר' והיא גורמת לי למקם את האקדח".

"היא מדריכה אותי איך היא רוצה שאחזיק את האקדח, באיזו זווית", הוסיף בולדווין. "אני מחזיק את האקדח במקום שבו היא אמרה לי להחזיק אותו, שבסופו של דבר כוון ממש מתחת לבית השחי שלה". כדי שהירייה תתבצע, בולדווין טוען שהוא היה צריך להניע את האקדח, אבל לא לירות בו. "ההדק לא נלחץ. לא לחצתי על ההדק", אמר בולדווין, ולשאלת המראיין שוב טען וחזר שמעולם לא לחץ על ההדק: "לעולם לא הייתי מכוון אקדח לעבר אף אחד ולוחץ עליו הדק".

על אף טענותיו של בולדווין שלא ירה, הצלמת הלינה האצ'ינס נורתה למוות. "קודם כל כולם נחרדים, הם המומים, זה קולני", תיאר בולדווין. "חשבתי לעצמי 'היא התעלפה?' הרעיון שהיה ירי חי באקדח לא עלה במוחי עד 45 דקות או שעה אחרי האירוע".

לטענתו, לכל מי שצפה בסצנה לא היה ברור שמשהו נורא קרה. גם האמירה לפני כן, ש"האקדח קר", הוסיפה בלבול, האקדח היה אמור להיות נקי וללא יכולת לגרום לירי חי. בולדווין טוען כי חשב שאולי האצ'ינס חטפה התקף לב. "אף אחד לא הצליח להבין".

מיד אח"כ בולדווין ניגש לצלמת שנורתה ונאמר לו לעזוב את המקום. "עיני הצוות היו נשואות למסוק החירום שהגיע כחצי שעה לאחר מכן", טען. משם הלך אל משרד השריף, שם לדבריו נאמר לו שהאצ'ינס מתה.

בניגוד לתלונות של חברים בסט הצילום על כך שהסרט לא היה בטוח בשל אי סדר, שעות עבודה ארוכות ובחירה באנשי מקצוע לא מקצועיים, בולדווין נזהר ואומר כי ימי עבודה של 12 או 13 שעות הן מנהג מקובל על סטים של סרטים. לדבריו, כל ההאשמות בדבר סביבת עבודה לא בטוחה מעולם לא הובאו לידיעתו, וגם, הוא לא תפס את תנאי העבודה כלא בטוחים.

בולדווין אמר שיום לפני הטרגדיה, כמה מחברי הצוות עזבו את הסט. אחד מעוזרי הצילום התריע בפניו על בעיות בחדרי המלון של הצוות, אך לא הזכיר בעיות בטיחות. לטענתו של בולדווין הוא אמר שהוא מוכן להחזיר חלק ממשכורתו כדי שהתנאים יהיו טובים יותר, אך למוחרת, וללא שהוזהר בפניו, אנשי הצוות פשוט לא הופיעו. "הם החליטו לנהל משא ומתן מחדש על החוזה באמצע הצילומים, וזה לא רעיון טוב לדעתי", אמר בולדווין.

