פעילות אקלים הפגינו ושפכו היום (ראשון) מרק על ציור המונה ליזה במוזיאון הלובר שבפריז. היצירה מוגנת על ידי זכוכית חסינה, כך שלא נגרם נזק לציור. המונה ליזה של לאונרדו דה וינצ'י נחשב לאחד הציורים המפורסמים ביותר בעולם.

WATCH: Protesters throw soup at the glass-protected Mona Lisa in Paris pic.twitter.com/eFQmxqDZmI — BNO News (@BNONews) January 28, 2024

בתיעוד מהתקרית, נראות שתי הפעילות דורשות זכויות ל"אוכל בריא ובר-קיימא" ומסבירות כי "המערכת החקלאית שלנו חולה". הרקע לאירוע הוא הפגנות החקלאים שמתקיימות בימים אלה בצרפת והגיעו בימים האחרונים לפריז. המפגינים דורשים להקל על הבירוקרטיה והרגולציה בתעשיית החקלאות, כמו כן לעצור את עליית מחירי הדלק במדינה.

מפגינים ניסו לפגוע בציור המפורסם כבר בעבר. במאי 2022 צעיר מחופש לאישה בכיסא גלגלים נכנס למוזיאון הלובר ומרח עוגה על הציור ולאחר מכן קם ופיזר ורדים סביבו. בסרטונים שלו נעצר על ידי אנשי האבטחה של המוזיאון, אמר הפעיל: "חשבו על כדור הארץ, יש אנשים שהורסים אותו".