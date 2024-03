חלק בולט מטקס האוסקר ה-96, שהתקיים הלילה (שני) בלוס אנג'לס, היה ההתייחסות לישראל ולמלחמה, לרוב מהזווית השלילית: מאות מפגינים פרו-פלסטינים שיבשו את הגעתם של המוזמנים, נאום הזכייה של הסרט הבינלאומי "אזור העניין" הוקדש למשבר במזרח התיכון, ואורחים רבים התייצבו על השטיח האדום עם סיכה הקוראת לסיום המלחמה. בין האורחים שבחרו לענוד את הסיכה היו הזמרת בילי אייליש (שזכתה יחד עם אחיה באוסקר על שירם מ"ברבי") והשחקן והקומיקאי ראמי יוסף, כוכב ויוצר הסדרה "ראמי" ששיחק השנה בסרט "מסכנים שכאלה".

מנגד, נראה היה כי אף לא אורח אחד בטקס החשוב ביותר של עולם התרבות בחר להביע מחווה כלשהי למען החטופים הישראלים בעזה. אלא שבסופו של דבר אותרה אורחת אחת שבחרה לא להתעלם מהחטופים - השייטת הישראלית לשעבר ענת פבריקנט. פבריקנט היא בת זוגו של איש העסקים הישראלי-אמריקאי ינון קרייז, יו"ר ומנכ"ל חברת הצעצועים "מאטל" ואחד ממפיקי הסרט "ברבי". פבריקנט בחרה לענוד לטקס את דיסקית החטופים, ואף תועדה איתה על השטיח האדום.

מי שלא נותרה אדישה להתייחסות של חלק גדול מאורחי הטקס למלחמה, היא השחקנית והמפיקה נועה תשבי, שידועה בהוליווד כקול פרו-ישראלי, בפרט מאז פרוץ המלחמה ואירועי 7 באוקטובר. הלילה תשבי תקפה בחריפות את הכוכבים שבחרו לענוד סיכה הקוראת להפסקת אש וכינתה את טקס האוסקר כ"מפגן של שנאת יהודים".

"טקס האוסקר היה מפגן גלוי של שנאת יהודים. כוכבים הוליוודים, כולל בילי אייליש, פיניאס, מארק רופאלו, אווה דוורני, ראמי יוסף וקוואנה צ'סינגהורס, לבשו סיכות אדומות המייצגות את הקבוצה Artists4Ceasefire", כתבה תשבי בעמוד האינסטגרם שלה. "ראמי יוסף הסביר שהסיכה סימלה 'צדק לעם הפלסטיני', והוסיף כי 'זהו מסר אוניברסלי של פשוט בואו נפסיק להרוג ילדים'.

"נעדרו באופן בולט הסיכות הצהובות המייצגות את אלו שנחטפו על ידי חמאס ב-7 באוקטובר. וזו הנקודה: אם אתה קורא להפסקת אש מבלי לקרוא לשחרור החטופים, אתה מקדם את האג'נדה של חמאס על ידי הטלת ספק בזכותה של ישראל להגנה עצמית. חמאס הוא זה שתקף את ישראל באופן ברברי, והפר את הפסקת האש ב-7 באוקטובר. מאז, חמאס דחה בעקביות הצעות רבות להפסקת אש. חמאס לא מעוניין בהפסקת אש, הוא מעוניין לרצוח יהודים ולהקריב פלסטינים. אם לאמנים האלה היה אכפת כל כך מהפסקת אש, הם היו מפעילים לחץ על חמאס במקום לתקוף את ישראל".

עוד כתבה תשבי על ההתייחסויות למלחמה באוסקר: "במקרה הטוב, זוהי אנטישמיות תת-מודעת; במקרה הגרוע, מדובר בהתקפות מכוונות נגד יהודים. כך או כך, זה מזעזע וצריך לטפל בזה. איננו יכולים להרשות לסלבריטאים הוליוודיים לעבור מניפולציות כדי לקדם את האג'נדה השונאת של חמאס ברחבי העולם".

כאמור, אחת ההתייחסויות הבוטות למלחמה הייתה ברגע זכיית הסרט הבינלאומי. עם זכייתו בפרס על סרט השואה "אזור העניין", בחר הבמאי והתסריטאי הבריטי-יהודי ג'ונתן גלייזר לנצל את זמנו על הבמה כדי לקרוא לסיום המלחמה.

#TheZoneofInterest wins best international feature film at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/G3xEejQakT — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

"הסרט שלי מראה לאן דה-הומניזציה מובילה במירעה", אמר גלייזר. "אנו נמצאים כאן כאנשים שמסרבים לראות את יהדותם ואת השואה נחטפות על ידי כיבוש, שהוביל לסכסוך שפוגע בכל כך הרבה אנשים חפים מפשע. בין אם קורבנות של 7 באוקטובר בישראל ובין אם אלו הקורבנות מהמתקפות המתמשכות בעזה - כולם קורבנות של דה-הומניזציה. איך אנו מתנגדים לכך? אני מקדיש את הפרס לאלכסנדריה כסמל להתנגדות כזו".