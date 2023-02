המסך ירד: הכוכבת אוליביה ניוטון-ג'ון מתה אתמול (שני) בשלווה בחווה שלה בדרום קליפורניה, מוקפת במשפחה ובחברים - כך לפי הודעה שפורסמה בעמוד הפייסבוק שלה. "אוליביה הייתה סמל של ניצחונות ותקווה למעלה מ-30 שנים שבהן התמודדה עם סרטן השד" נכתב בהודעה, שבה ביקשה המשפחה להעביר תרומה לזכרה.

אוליביה ניוטון-ג'ון | צילום: Francesco Prandoni, getty images

ניוטון-ג'ון נולדה ב-1948 בקיימברידג', אנגליה. סבה, מקס בורן זכה בפרס נובל לפיזיקה. בגיל 5 היא עברה עם משפחתה למלבורן אוסטרליה. ניוטון-ג'ון זכתה בתחרות כשרונות ששודרה בטלוויזיה בגיל צעיר ובגיל 15 כבר הרכיבה להקת בנות שכיכבה באוסטרליה. את הסינגל הראשון שלה פרסמה בגיל 18 ולאורך שנות הקריירה שלה זכתה 4 פעמים בפרס הגראמי.

היא הופיעה במועדונים ובטלוויזיה באנגליה בשנות ה-60, והמשיכה להקליט להיטים זוכי פרס גראמי בהם "I Honestly Love You" ו-"Let's Get Physical". ניוטון-ג'ון ייצגה את בריטניה באירוויזיון 1974 - התחרות בה ניצחה להקת אבבא האגדית, והגיעה למקום הרביעי. בשנים שלאחר מכן, הפכה לכוכבת בין-לאומית לאחר שגילמה את סנדי בעיבוד הקולנועי של גריז ב-1978, שבו כיכבה לצד השחקן ג'ון טרבולטה, ששיחק את דני זוקו.

גריז ריגש את המבקרים והקהל, כאשר פס הקול של הסרט כלל שורה של להיטים שהפכו לאייקוניים עם הזמן ובהם "Hopelessly Devoted to You" ו-"Summer Nights", נוסף על הדואט שלה עם טרבולטה, "You're the One That I Want".

טרבולטה ספד לה בחשבון האינסטגרם שלו וכתב: "אוליביה יקירתי, הפכת את חיינו לטובים יותר. ההשפעה שלך הייתה יוצאת דופן. אני אוהבת אותך כל-כך. נתראה במורד הדרך ונהיה ביחד שוב. שלך מהרגע הראשון בו ראיתי אותך - דני שלך, ג'ון שלך".

View this post on Instagram A post shared by John Travolta (@johntravolta)

אוליביה ניוטון-ג'ון וג'ון טרבולטה | צילום: Steve Granitz, getty images

היא אובחנה כחולה בסרטן השד בשנת 1992, ולאחר שהבריאה ממנו, חלתה במחלה בשנית ב-2017. ניוטון-ג'ון הקדישה חלק ניכר מזמנה להעלאת מודעות ומימון לחקר הסרטן, ותמכה במטרות סביבתיות שונות ובארגוני צדקה.