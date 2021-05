זאק סניידר נחשב כבר שנים לאחד מבמאי האקשן הכי ידועים בהוליווד, ואחרי "300" ו"השומרים" הוא גם הפך לאחד היוצרים הכי מזוהים עם היקום הקולנועי של אולפני די. סי. השנה, עלתה למסך גם הגרסה המצופה שלו ל"ליגת הצדק", אליה המעריצים ייחלו כבר במשך שנים. הסרט המדובר - בניגוד ל"ליגת הצדק" בבימויו של ג'וס ווידון - זכה לשבחים רבים. אחרי ההצלחה הזו, החודש סימל את הצעד הבא בקריירה של סניידר: שיתוף פעולה מושקע ומדובר עם נטפליקס.

את הסרט שביים סניידר עבור ענקית הסטרימינג אתם בוודאי כבר מכירים בשמו, ואם אתם מחובבי הז'אנר - אין מצב שלא צפיתם בו: מדובר ב"צבא המתים", שמאז עלייתו למסך כבר הפך לאחד הסרטים הנצפים ביותר בשרת. אמנם מדובר בלהיט מתוקצב שמשאבים רבים הוקדשו לו, ובכל זאת - הצופים הבחינו בפגם אחד שחירפן אותם לחלוטין והפך את הצפייה ב"צבא המתים" לקשה במיוחד.

גולשים שצפו בסרט הזומבים לא יכולים היו להתעלם מהפיקסלים המתים שמרצדים על המסך. פיקסלים מתים, למי מכם שלא מכיר את המונח, הם מעין כתמים לבנים זעירים שמופיעים על הצג. פיקסלים מתים נגרמים לעיתים בגלל טלוויזיה שבורה - ואכן, צופים מסוימים של "צבא המתים" הניחו שמשהו לא בסדר בטלוויזיות ה-4K שלהם כשהבחינו בבעיה. מאחר וכל כך הרבה גולשים דיווחו על הכשל, התברר שממש לא מדובר בטלוויזיה פגומה אחת - אלא בפגם שנמצא בסרט עצמו. גולש אחד כתב, "אז מתברר שזה לא רק אני", והוסיף צילומי מסך של ציוצים רבים ונסערים בנושא. גולש אחד הגיב, "זה כל כך מעצבן!" ואחר אף הודה ש"זה הכניס אותי לפאניקה". עוד גולש סיפר כי "זה כמעט עשה לי התקף לב". ובכן, לפחות הם יודעים שהטלוויזיות שלהם בסדר גמור.

"צבא המתים" הוא המשך ל"שחר המתים", סרטו הראשון של סניידר משנת 2004 (שהוא בעצמו רימייק לסרט משנות השבעים). הוא עוסק בסיפורו של שוד קזינו בלאס וגאס שנערך במקביל למתקפת זומבים. בין חברי הקאסט אפשר למצוא את דייב בטיסטה, אלה פורנל, עומרי הרדוויק וגם את הקומיקאית טיג נוטארו - וכדי להגביר עוד יותר את הציפיות לקראת הסרט, בנטפליקס כבר דאגו להעניק לו סרט פריקוול וסדרת אנימה שיעלו בעתיד.

Lmao wasn’t just me pic.twitter.com/vbzOIEIB5D — Grimoire Vice (@uzionmain) May 22, 2021

Army of the Dead pixels pic.twitter.com/gg6Z4MTZ73 — Jack Painter (@JackPainterX) May 23, 2021

I’m fairly sure one of the cameras used to film Army of the Dead has a dead pixel. This nearly gave me a heart attack — Rob Gough (@robgough) May 21, 2021

The scariest dead thing in Army of the Dead is the dead pixel in random shots that made me panic about my TV — Matty (@MattyQuest) May 25, 2021