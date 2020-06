הקומיקאי האמריקאי די אל היולי - שהשתתף בעבר בסדרה "סטודיו 60" ושאחד ממופעיו, "נגד הזרם", אף עלה לנטפליקס - התמוטט בסוף השבוע האחרון במהלך הופעה במועדון סטנד-אפ בנאשוויל. אמש, לאחר פרסום סרטון המתעד את נפילתו במהלך ההופעה ושורת תגובות מוטרדות של כמה ממעריציו של היולי, עדכן הקומיקאי כי אובחן כנשא של נגיף הקורונה.

ביום שישי האחרון הופיע היולי בן ה-57 בפני קהל מצומצם תחת מגבלות הקורונה. בשלב מסוים במהלך המופע, שתועד ועלה לרשתות החברתיות, היולי מוצג כשהוא עוצר את שטף הדיבור שלו ונשען לאחור. צוות המועדון, שככל הנראה הבחין במצוקתו של הקומיקאי, מיהר לסייע לו - אך היולי קרס ונחת על הרצפה. היולי נגרר מהבמה על ידי כמה עובדים אל עבר חדר ההלבשה שלו, ואחד ממארגני המופע כרז בפני הנוכחים כי "הכל בשליטה".

DL Hughley passed out during his stand-up show at Zanies Nashville tonight. Prayers up for him! pic.twitter.com/qoE1CzbqHf — Brooks Golightly (@brooklynluv) June 20, 2020

לאחר פרסום התיעוד מעורר הדאגה, נציג מטעמו של היולי מסר לאתר TMZ כי הקומיקאי "סובל מתשישות לאחר שבוע שלם של עבודה ונסיעות", וכי הוא "נשאר במהלך הלילה בבית החולים בכדי לעבור בדיקות אליהן נשלח מטעם רופאו". "הוא ער ומרגיש טוב, ומעוניין להודות לכולם על התפילות והמחשבות שלהם".

בהמשך, בעקבות סרטון אותו העלה היולי לחשבון האינסטגרם שלו, התברר באילו בדיקות מדובר. היולי בישר לעוקביו כי לאחר שפונה לבית החולים הוא נשלח לבדיקה בה נמצא חיובי לנגיף הקורונה, ומאז שוחרר מבית החולים. בנוסף, היולי הבהיר כי הוא מוגדר כחולה א-סימפטומטי, ולא סובל מתופעות לוואי כלשהן של הנגיף.

"הם הריצו שורה של בדיקות", סיפר הקומיקאי בסרטון, "ואני גם נמצאתי חיובי לקוביד-19, מה שהפתיע אותי גם ככה... מתברר שאיבדתי הכרה. אז, בנוסף לכל שאר הדברים שצריך לשים לב אליהם, אם אתם מתעלפים באמצע הופעה, על הבמה, אתם כנראה צריכים להיבדק". בסוף הסרטון, היולי הודה פעם נוספת לתמיכה ולדאגה מצד מעריציו, ואמר כי הן "לא חלפו ללא תשומת לב" מצדו.

