עוד לא לגמרי עיכלנו שזה קרה, אבל לא, זה לא היה חלום: הלילה (ראשון) הנשיא לשעבר והמועמד לנשיאות דונלד טראמפ נורה בניסיון התנקשות במהלך עצרת בחירות בבאטלר, פנסילבניה. לנשיא לשעבר שלום - הוא נפגע במזל רק באוזנו, ולמרבה האייקוניות, טראמפ לא נתן לירייה לעצור אותו והמשיך במופע. בזמן שסוכני ה-FBI גוננו עליו בגופם, הוא הרים את אגרופו לאוויר והסתכל אל על, דגל ארה"ב מתנופף מאחוריו והדם ניגר מפניו.

את הרגע האייקוני הזה הצליח לתפוס הצלם אוון ווצ'י. ווצ'י, זוכה פרס הפוליצר וצלם של סוכנות הידיעות AP, הצליח ללכוד בעדשת המצלמה שלו את כל ההתרחשות, במה שמיד הפכה לתמונה ויראלית ברשתות החברתיות ומככבת גם בתקשורת הקונבנציונלית. "זה רגע היסטורי שאתה חייב לתעד", סיפר הצלם לאתר החדשות "הדיילי ביסט" שעות ספורות לאחר צילום התמונה. "כדי להיות צלם אתה חייב, חייב להיות שם. אני לא יכול לכתוב על זה אחר כך. אני לא יכול לחזור בזמן ולנסות שוב. אז אתה חייב לעשות את העבודה שלך".

לאחר ששמע קולות ירי מאחורי גבו, ווצ'י כיוון מיד את עדשתו כלפי הנשיא לשעבר טראמפ. הוא סיפר כי הדבר היחיד שעבר לו בראש הם תנאי הצילום. "מה הולך לקרות? מה אני צריך לעשות? איפה אני צריך להיות? מה התאורה? מה הקומפוזיציה? אלה הדברים שהתחילו לרוץ לי בראש", שיתף הצלם באותו הראיון. "זה הלך הרוח שבו הייתי כשעשיתי את העבודה שלי".

Not only is this moment historical, but the photo that @evanvucci took is also perfect.



The level of compositional mastery comes from over two decades of experience in the field and a sharpness that only comes from thousands and thousands of "reps."



1/5 pic.twitter.com/AQO7d0BYUB — David Altizer (@dvdaltizer) July 14, 2024

אבל התמונה הזאת לא רק מדהימה בגלל התוכן והתזמון שלה, אלא גם מבחינה מקצועית-אמנותית-"מדעית": זו תמונה מושלמת, כך על פי המומחים. מאסטרפיס של צורה ותוכן, סוג של יצירת מופת. למה? ובכן, ראשו של טראמפ נמצא בדיוק במרכז הפריים, מבטו מופנה למעלה בעוד שמבטם של כל סוכני השירות החשאי מופנים מטה, בניגוד מושלם. "משקל" האובייקטים בתמונה מאוזן, כאשר מרכז הכובד של אנשי השירות החשאי מופנה לשמאל בעוד שדגל ארה"ב מתנופף מימין בסימטריה מושלמת; קווי העיניים של שניים מאנשי ה-FBI ממוקמים בדיוק על קו השליש התחתון של התמונה, בעוד שאגרופו של טראמפ מיושר בדיוק עם קו השליש השמאלי של הפריים. ורקע השמיים מאוזן בקפידה משני צדדי ההתרחשות. בקיצור, הרמוניה מושלמת.

View this post on Instagram A post shared by Evan Vucci (@evanvucci)

ווצ'י הוא הצלם הראשי של סוכנות הידיעות Associated Press בוושינגטון די סי, שנודע במיוחד בעקבות צילומיו מסיקור המחאות שפרצו בעקבות מותו של ג'ורג' פלויד, עליהם זכה בפרס הפוליצר לעיתונות. כמו כן, הוא צילם את פניו של העיתונאי העיראקי שזרק נעל על הנשיא לשעבר ג'ורג' בוש הבן. "אתה פשוט רוצה לעשות את העבודה הכי טובה, כדי שאנשים יוכלו להסתכל על זה אחר כך ולהגיד, 'כן, זה היה רגע בהיסטורי. והנה אנחנו היום'", אמר הצלם.

כשנשאל האם מפריע לו שאנשים מאשימים אותו בכך שתמונותיו הפוליטיות עשויות להשפיע על תוצאות הבחירות, השיב: "אני מצלם פוליטיקה למחייתי, בנאדם. אנשים הולכים להתווכח על כל תמונה שאני מצלם. אני מבלה את חיי סביב חלק מאוד מקוטב של החברה, אז לא משנה מה אני אעשה, אנשים הולכים לשנוא את זה. אנשים גם הולכים לאהוב את זה. תשמע, כל עוד כולם שונאים אותי בצורה שווה, אני עושה את העבודה שלי כמו שצריך".