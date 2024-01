הלילה (בין ראשון לשני) התקיים טקס פרסי המבקרים (The Critic's Choice Awards). בגזרת הקולנוע, הזוכה הגדול של הטקס היה "אופנהיימר", שגרף שמונה פרסים, ביניהם הפרס לסרט הטוב ביותר, פרס הבימוי, הפרס לשחקן המשנה ופרס הצילום. "ברבי" כיכב גם כן בטקס וזכה בשישה פרסים, ביניהם הפרס לתסריט המקורי, פרס עיצוב התלבושות ופרס השיר הטוב ביותר ל-"I’m Just Ken".

מי שנראה מבולבל, שלא נאמר מופתע מהזכייה של "I'm Just Ken" הוא כוכב "ברבי" ומי שביצע את השיר – ראיין גוסלינג. התגובה של השחקן בן ה-43 לזכייה יצרה מהר מאוד רעש והפכה לוויראלית. "גוסלינג יצר מם חדש עם הבעת הפנים הזו", כתב גולש אחד ואחר הוסיף: "אני עדיין צוחק מהבעת הפנים של גוסלינג". גולשים נוספים פירשו את התגובה של גוסלינג כהפתעה מהזכייה הלא מוצדקת: "אם ראיין גוסלינג יודע שהזכייה הזו היא שגויה אז היא לגמרי שגויה", צייצה מעריצה בתגובה ואחרת חיזקה: "הוא היה מבולבל מהזכייה כמו כולנו".

