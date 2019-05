"הסטורי של אווה": מיה קוויני היא השחקנית הצעירה בתפקיד הראשי

"הסטורי של אווה", סרט השואה האינסטגרמי, מעורר הדים רבים ברשתות החברתיות. כ-3 מיליון ישראלים כבר נכנסו לפרופיל של אווה, וגם בעולם לא נותרו אדישים למיזם המרגש; בכ-50 מדינות סיקרו את הפרויקט בו מופיעים שחקנים שעד עכשיו היו אלמונים. ואולי מסקרנת יותר מכל היא מיה קוויני, השחקנית הצעירה שמגלמת את אווה. קוויני היא שחקנית בריטית עסוקה שמשחקת בסרטים קצרים, הצגות ופרסומות. התפקיד המשמעותי האחרון שלה היה בדרמה ההיסטורית "אופליה", המבוססת על דמות בעלת אותו השם שיצר שייקסיפר במחזה "המלט" ועל רומן מאת ליסה קליין. בסרט, קוויני משחקת את אופליה בצעירותה. קוויני גילמה תפקיד של ילדה יהודיה כבר בעבר, והופיעה בתפקיד אחת מבנותיו של טוביה החולב במחזמר "כנר על הגג". "כשהאודישנים לתפקיד נערכו הסיפור מצא חן בעיניי מיד", סיפרה קוויני לחדשות 12. "מיד התחברתי. זה לא רק הסיפור של אווה, זה היה הסיפור של כל הילדים שדבר כזה קרה להם. הסצנות היו מציאותיות כל כך. המון אנשים מדוכאים משפילים מבט. זה שובר לי את הלב". על הסט של "הסטורי של אווה" נרקמו חברויות וקשרים, כפי שאפשר לראות בעמוד האינסטגרם של קוויני אליו היא מעלה תמונות מאחורי הקלעים של ההפקה. למשל, תמונה עם האהוב של אווה, פישטה, אותו מגלם שחקן בשם בוגדן רובן. View this post on Instagram A post shared by Mia Quiney (@miaquiney) on May 1, 2019 at 5:17am PDT בעמוד האמן של מיה באתר Mandy, קהילת אמנים ושחקנים, היא כותבת : "היי אני מיה, אני בת 12 ואני ילדה שמחה שאוהבת לרקוד, לשיר ולשחק". מיה לומדת בבית ספר לאמנויות הבמה ולריקוד: "אני לומדת בלט, דרמה, מחזמר, ג'אז, פרסומות, היפ-הופ ושירה", כתבה. "את כל התחומים האלה אני אוהבת. בנוסף אני נהנית לפגוש אנשים חדשים, ספורט וחיות. יש לי זיכרון טוב ואני קולטת במהירות, אני תמיד רוצה ללמוד דברים חדשים". שפת האם של מיה היא אנגלית ולטענתה, היא יודעת לדבר במגוון מבטאים מאזורים שונים בבריטניה וארה"ב. היא אוהבת כתיבה יצירתית, לרקוד, לצייר, ג'וגינג, טיפוס, שירה, סקי, סקווש, גלישה ושחייה. {title}





