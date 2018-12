אחרי שהיא שרפה מסכים בכל העולם עם "בשבילה גיבורים עפים", המאמי הלאומית במיל' - נינה שלנו, הולכת לככב בהפקה הוליוודית שנמצאת כרגע בשלבי פיתוח ראשונים. הסרט "Tell Me Why I Don’t Like Mondays", בבימויו של מרקוס תומפסון, יעסוק בטבח שארע בבית ספר בסן דייגו בשנת 1979 על ידי ברנדה אן ספנסר, צעירה בת 16 שזעזעה את אמריקה כשהרגה ללא מניע שני מבוגרים ופצעה 8 תלמידים. שם הסרט - "אני לא אוהבת את ימי שני" - הוא המשפט המפורסם אותו אמרה לכתב החדשות ששאל אותה מה הסיבה למעשיה. נינט טייב תגלם את דמותה של ג'ני, בת הזוג של אביה של ברנדה, לצד מדליין ארת'ור בתפקיד הטינאייג'רית הסוררת ברנדה - שמוכרת לכם מ"לכל הנערים שאהבתי" ו"המשפחה". לא ידוע עדיין מי יגלם בסרט את אביה של ברנדה, שישחק לצידה של נינט. המפיק הישראלי, עדי כהן, שאחראי לחיבור המשמח, שברזומה שלו שותפות בסרט "סנודן" עם ג'וזף גורדון לויט, ו"תוצרת אמריקה" בכיכובו של טום קרוז. השיר המפורסם של בומטאון ראטס, "I Don't Like Mondays", שנכתב בעקבות הטבח, אמור ללוות את הסרט, ויש לנו ניחוש מי תשיר אותו כשיר הנושא. הודעה הוליוודית רשמית טרם התקבלה, אבל מיחסי הציבור של נינט דווקא שמחו להגיב לידיעה: "אין באפשרותנו לתת כרגע פרטים נוספים. בקרוב תצא הודעה מסודרת. תודה רבה על ההתעניינות, מבטיחים לעדכן. שבוע אש". אש אינדיד, ובהצלחה. {title}





