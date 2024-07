השחקנית שלי דובאל, שמוכרת בתור וונדי טורנס מסרטו של סטנלי קובריק "הניצוץ", הלכה היום (חמישי) לעולמה. בן זוגה מאז 1989, דן גילרוי, סיפר למגזין "הוליווד ריפורטר" כי דובאל, אחת השחקניות המבטיחות בהוליווד בשנות ה-70, מתה בשנתה, עקב סיבוכים של מחלת הסוכרת, בביתה שבבלאנקו טקסס, ימים ספורים אחרי יום הולדתה ה-75.

"השותפה לחיים המתוקה והנפלאה שלי עזבה אותנו. יותר מדי סבלה לאחרונה, עכשיו היא חופשייה, עופי לך, שלי היפה", ספד לה גילרוי.

שלי דובאל ב-2016. בזמנו, היא סיפרה לד"ר פיל על מצבה הנפשי הרעוע | צילום: צילום מסך

דובאל הייתה כוכבת בנסיקה בשנות השבעים, כשהופיעה בשבעה מסרטיו של הבמאי רוברט אלטמן ושיחקה תפקיד קטן גם ב"הרומן שלי עם אנני" של וודי אלן. ב-1980 הקריירה שלה הייתה בשיאה, עם ההופעה הזכורה בסרט "פופאי" וכמובן ב"הניצוץ". היא הופיעה בסרטים גם בשנות השמונים המאוחרות יותר, כששיחקה בין השאר בסרטו הקצר של טים ברטון "פרנקנוויני" ובסרט "רוקסן".

במהלך השנים היא החלה להפיק סדרות בעצמה, תחת חברת ההפקה שלה Think Entertainment , ואף הייתה מועמדת פעמיים לפרס האמי. במקביל, בשנות התשעים היא המשיכה לשחק בטלוויזיה ובקולנוע. בשנות האלפיים גילמה תפקידים קטנים בעיקר, וב-2002 - השנה שבה כיכבה בסרט "Manna from Heaven" - פרשה דובאל מעולם המשחק והתרחקה מהוליווד ומאור הזרקורים. בשנה שעברה, אחרי שני עשורים, השתתפה בסרט האימה The Forest Hills.

העבודה על סט "הניצוץ", גבתה מדובאל מחיר נפשי, שאותו חשפה בשלב מאוחר יותר בחייה. בנובמבר 2016, היא הופיעה בפרק של תוכנית האירוח של ד"ר פיל וחשפה כי היא מתמודדת עם מחלת נפש. "אני חולה, אני צריכה עזרה", סיפרה אז, בהופעה שהייתה מדוברת מאוד בזמנו. רבים מתחו ביקורת חריפה על ד"ר פיל, בניצל את מצבה הנפשי של השחקנית למטרות נתוני רייטינג גבוהים.