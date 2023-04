אזרח סינגפורי נשפט למוות לאחר שנתפס בניסיון לייבא קנאביס אל תוך שטח המדינה. משפחתו קיבלה את ההודעה כי ביום רביעי הוא מתוכנן להיות מוצא להורג. טגאנג'רו סופיא, בן 46, מעורב בעבירות סמים כבר משנת 2014, אז נעצר בגין שימוש בסמים ואף נעדר מבדיקת סמים שהתבקש לבצע. ב-2018, הוא קושר לפעילות של ייבוא וסחר בסמים, לאחר שנתפס עם 1 ק"ג קנאביס, ובית המשפט החליט לדון אותו למוות.

מאז ועד היום, שהה סופיא במאסר באגף הנידונים למוות. השבוע, אחרי ששה חודשים בהם לא בוצעו בסינגפור הוצאות להורג, קיבלה משפחתו את ההודעה כי ההוצאו להורג חודשו, וכי טגאנג'רו יסיים את חייו ביום רביעי הקרוב. על פי רשת החדשות האמריקאית Fox News, בשנה האחרונה בוצעו 11 הוצאות להורג בגין עבירות סמים. מקרה אחד כזה זכור במיוחד, כאשר אזרח סינגפורי שנידון למוות בגין הברחת קנאביס ממלזיה (גם במקרה הזה דובר ב-1 ק"ג), עורר זעקה בינלאומית, שבסופו של דבר לא הצילה אותו מחבל התלייה.

As @Kokilaparvathi told @VICEWorldNews: “It is staggering how little is needed to sentence someone to death. There is such a high risk that this is an unsafe conviction.” #StopTheKilling https://t.co/zjotUHVuos — Kirsten Han 韩俐颖 (@kixes) April 21, 2023

פעילי זכויות אדם טוענים כי זכויותיו של טגאנג'רו סופיא נשללו ממנו, אחרי שהתברר כי לא קיבל את הזכות לייצוג על ידי עורך דין. יתרה מכך, נטען כי הוא לא הבין לחלוטין את השאלות של חוקריו. "מדהים כמה מעט צריך בשביל לגזור על מישהו עונש מוות", כתבה פעילת זכויות אדם מוכרת בשם כריסטן האן. "יש סיכוי גבוה מאוד שזו הרשעה לא נכונה". בהמשך שיתפה האן ציוץ של פעילה נוספת בשם קוקילה אנאמלי, בו נטען כי סופיא נידון למוות על ניסיון הברחה של קנאביס שהוא מעולם לא ראה אותו או בא איתו במגע. "המקרה שלו הוא חידה המלאה בבעיות לא פתורות", נכתב בציוץ. "זה הוא כתב אישום חמור נגד מדיניות הסמים של סינגפור".

היום (ראשון) תתקיים בסינגפור הפגנה למענו של סופיא, בקריאה לממשלה לבטל את גזר את הדין האכזרי.

Join us at 2pm this Sunday, as we gather at Istana Park to call on the government to stop Tangaraju’s execution. Tangaraju's family and friends will be addressing the public and the press about the problems in his case, and their struggle for justice.https://t.co/LbQRSY7h5h pic.twitter.com/Hr718WROGV — Kokila Annamalai (@Kokilaparvathi) April 21, 2023