סרטון ממצלמות האבטחה בנמל-התעופה שרמטייבו במוסקבה פורסמו לפני 4 ימים (ב-5 במרץ) בטלוויזיה הרוסית, ובו מתועד החיפוש שבוצע בחפציה של הכדורסלנית האמריקאית בריטני גריינר. גריינר, 31, נעצרה במהלך חודש פברואר בעקבות הימצאותם של בקבוקי שמן קנאביס בין דבריה בחיפוש שנערך נמל התעופה. תאריך המעצר המדויק אינו ידוע, וגם הסרטון אינו מסגיר את הפרט החשוב הזה.

בנוסף, בימים האחרונים פרסמה הטלוויזיה הרוסית תמונה של הכדורסלנית בתחנת המשטרה, לאחר מעצרה. גם כאן אין רמז לתאריך המעצר, אלא רק הוכחה נוספת לכך שגריינר אכן עצורה ברוסיה.

Russian state TV has released a photo of WNBA star Brittney Griner, who was arrested on drug charges in the country after Russian officials say cannabis oil was found in her luggage. CNN's @RosaFlores has the story. pic.twitter.com/SzB9MSSQfY