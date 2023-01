הונאת ענק בתעשיית הקנאביס האמריקאית מגיעה לקצה, עם עונש של 10 שנות מאסר לאיש העומד מאחוריה, ג'סטין קוסטלו בן ה-42. קוסטלו הציג את עצמו כמיליארדר, גיבור מלחמה אמריקאי בעיראק וכן תעשיין קנאביס ממולח, וגייס ממשקיעים סכומים של עשרות מיליוני דולרים.

קוסטלו הציג את עצמו כבעלים של בנק גדול המעניק שירותים, בין השאר, לחברות קנאביס. הוא גייס משקיעים שהעבירו לו סכומים של מיליוני דולרים לטובת הקמת תאגיד קנאביס גדול בלאס ווגאס, או לחלופין שידל אנשים להפקיד סכומים דומים בבנק שלכאורה היה בבעלותו. באמצעות הכסף שהרוויח במרמה מימן קוסטלו אורח חיים ראוותני, וכן ארגן לעצמו מסיבת חתונה מרשימה במיוחד. עם זאת, כחלק מעסקת הטיעון, הוחלט כי אשתו לא תואשם בדבר.

The #FBI in Seattle, WA, wants Justin Costello for his alleged involvement in several schemes, ultimately defrauding some businesses & thousands of investors of over $30 million. He may be with his wife, who is not a fugitive from the law, & their dog: https://t.co/85tQn0b2k2 pic.twitter.com/Xf4tnvXjel