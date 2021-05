בחור בן 20, שאינו סובל מבעיות בריאותיות, הגיע למחלקה לרפואה דחופה של אחד מבתי החולים בארץ עם שיעול חריף מלווה בפליטת דם, לאחר שעישן לאחרונה קנאביס. הנתונים הקליניים שלו הצביעו על כך שמצבו הבריאותי יחסית טוב ואילו בדיקת השתן העידה כי צרך קנאביס (מריחואנה) אך לא חומרים דומים אחרים (כמו קוקאין, למשל). נעשו לו בדיקות נוספות (צילום רנטגן של בית החזה) בבדיקת קורונה, שנערכה לו, הוא יצא שלילי. החוקרים זיהו כי מדובר בהמופטיזיס קל (שיעול דמי) והחולה שוחרר לביתו עם הנחיה שבכל החמרה במצבו עליו לחזור לביה"ח. ההיסטוריה וההדמיה הרפואית שבוצעו במטופל עולים בקנה אחד עם דימום אלבאולרי מפוזר (דימום ריאתי), שנראה כקשור לקנאביס.

המקרה פורסם בכתב העת "The American Journal of "Emergency Medicine על ידי הרופאים שטיפלו בו - פרופ' עמיחי שטנר מהפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית והדסה, וד"ר יאיר גליק מהמרכז הרפואי צאנז - ביה"ח לניאדו נתניה, תחת הכותרת "Hemoptysis in a cannabis user".

למרות ממצאי ההדמיה המדאיגים, ההמופטיזיס (גניחת דם) שנמצאה אצל החולה לא היה חמור, לא התפתחה אנמיה או היפוקסמיה (מצב של תת-חמצן בדם). דימום אלבאולרי מפוזר בריאות הוא לעיתים קרובות אבחנה חמורה שעלולה לסכן חיים. היא משקפת בעיה שנגרמת בדרך כלל בקרב חולים עם דלקת בכלי הדם הקטנים (וסקוליטיס), מחלות לב משמעותיות או זיהומים קשים, כולל בקרב חולי קורונה. רעילות לקנאביס היא גורם נדיר ביותר לדימום כזה, וקשר זה דווח במעט מאוד חולים.

פרופ' שטנר וד"ר גליק ציינו כי "רופאים העובדים במחלקות החירום עשויים להיתקל בתופעה נדירה זו לעיתים קרובות יותר עקב העליה בשימוש בקנאביס בין אם כסם אסור ובין אם לצרכים רפואיים, ועליהם להיות מודעים לכך ששאיפה עמוקה של קנאביס יכולה להיות קשורה לעיתים רחוקות לדימום ריאתי אלבאולרי מפוזר ולהוות גורם אפשרי נוסף להמופטיזיס".