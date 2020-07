כאילו אין קורונה: יותר מ-5,000 בני אדם השתתפו במסיבת טכנו ענקית בפארק האזנהיידה (Volkspark Hasenheide) ברובע נויקלן שבברלין בלילה שבין שבת לראשון. לפי הדיווח המקורי בעיתון הברלינאי B.Z, המשתתפים חגגו בצפיפות והרעש "נשמע למרחקים". מאוחר יותר פרסם העיתון "טגס שפיגל" (Tagesspiegel) כי באירוע השתתפו כ-3,000 בליינים.

משטרת ברלין הגיעה למקום קצת אחרי השעה 23:00 בעקבות תלונות מצד יותר מעשרה שכנים. השוטרים ביקשו מהחוגגים לכבות את המוזיקה, אך אלה סירבו להיענות לדרישותיהם.

בערך בשעה 2 וחצי לפנות בוקר החליטה המשטרה להחריף את צעדיה. שוטרים שהגיעו לאזור ריקסדורף קראו למבלים להתפנות בעזרת מגפונים. רוב המבלים אכן התפנו, אך קבוצה החליטה להעביר את המסיבה לאזור אחר וחשוך בפארק. כעבור שעתיים, בערך ב-4 וחצי, התפנו בסופו של דבר רוב המבלים מהפארק, אך המשטרה נאלצה לפנות חוגגים מהמדרכות. בסך הכל כלל הכוח עשרות שוטרים ושבעה כלבי משטרה; הם החרימו חמש קונסולות, לפטופ, בטריות, רמקול נייד ועגלה מתקפלת עם ציוד מוזיקה.

המועדונים בברלין עדיין סגורים בעקבות מגיפת הקורונה. לפי הצו האחרון שאישר סנאט העיר ברלין, חל איסור על אירועים באוויר הפתוח עם יותר מ-1,000 משתתפים, לפחות עד ה-31 באוגוסט. יחד עם זאת, הקלאברים של ברלין מתקשים לעצור את עצמם. לא מדובר במסיבה הלא חוקית הראשונה שמתרחשת באזור האזנהיידה; לפי ה"טגס שפיגל", בשבועות האחרונים נערכו שוב ושוב מסיבות באזור.

In der Nacht zu Sonntag machten mehrere junge Menschen exzessiv Party in der Hasenheide in Berlin-Neukölln. Sie zerstörten Wiesen und Gebüsche. Großeinsatz für die Polizei, die die Party beendete!

Junge, die in Corona-Zeiten an Massen-Partys teilnahmen, müssen bekloppt sein. pic.twitter.com/H5Ws1ISbyv — Blackbeard (@12Blackbeard) July 26, 2020

פאלקו ליקה ׁ(Falko Liecke), סגן ראש רובע נויקלן וחבר במועצת הבריאות של הרובע, אמר ל"טגס שפיגל" שהתנהגות סצנת המסיבות היא "סוציומטית במובן העמוק ביותר". לדבריו, הוא היה בעצמו בהאזנהיידה בימים האחרונים. לדבריו, החוגגים מסכנים את עצמם ואת הסובבים אותם. בנוסף, הם השאירו בפארק פסולת "ללא התחשבות בזולת", והשחיתו את השטחים הירוקים. "זה אגואיסטי ואי אפשר לקבל את זה יותר".

עוד הוסיף ליקה כי על המשטרה לפעול כדי למנוע לאורך זמן את הישנות האירועים הללו, כל עוד אין מקום חוגי למסיבות עם מספר משתתפים מוגבל. "אולי טמפלהוף היה יכול להתאים לאירועים כאלה", הציע.

מספר פוליטיקאים הבולטים חברים בסנאט העיר ברלין, לצד מספר ראשי רובעים, מציעים להסב שטחים ירוקים לצורך אירועים באוויר הפתוח וגם למסיבות, תוך שמירה על מגבלות הקורונה.