דיג'יי קוקי מונסטה (טוני קוק), מוותיקי סצנת הדאבסטפ, נפטר הערב (שישי) במפתיע כשהוא בן 31 בלבד. "טוני קוק (המוכר גם כקוקי מונסטה) עזב אותנו", נכתב בהצהרה רשמית של הלייבל שלו, סירקוס רקורדס. "אנחנו הרוסים, אין מילים שיכולות להכיל את הרגשות שלנו ביום כזה. המחשבות שלנו הולכות למשפחות והחברים של טוני ובמיוחד לבנו, אולי. העולם יתגעגע אליך קוקי, אנחנו נתגעגע אליך".

קוק, מפיק ודיג'יי מנוטינגהאם, החל את הקריירה ב-2010 והפך עם השנים לאחד מהשמות האהובים, המוערכים והמצליחים בסצנת הדאבסטפ. ב-2018, סיפר בראיון כי לאורך רוב חייו סבל מדיכאונות וחרדות וב-2019, ביטל הופעות רבות בגלל בעיות נפשיות. נכון לכתיבת שורות אלה, סיבת המוות עדיין לא ידוע.

ההודעה הכואבת היכתה בתדהמה את עולם המוזיקה האלקטרונית. "חווינו אובדן אדיר לסצנה היום. תנוח על על משכבך בשלום קוקי מונסטה, חבר והשראה להמון אנשים", נכתב בטוויטר הרשמי "Never Say Die", מהלייבלים המובילים בסצנת הבייס.

The scene has suffered a huge loss today. Rest in peace Cookie Monsta, a friend and an inspiration to so many — Never Say Die Records (@neversaydie) October 2, 2020

ג'וז, מהשמות המובילים בסצנת הדאבסטפ כיום כתב: "טוני עיצב את החיים המוזיקליים שלי יותר משהוא אי פעם ידע. אני שמח שיש לי המון זיכרונות חביבים לחזור אליהם, כל שאני אחשוב על טוני יהיה לי חיוך על הפנים. אני אתגעגע אליך כל כך בן אדם".

Tony shaped my music life more than he ever knew and was always such a fun person to be with and get to know. I’m glad to have so many fond memories to look back on, every time I think of Tony I’ll have a smile on my face. We will miss you so much man. https://t.co/FqTGYvybma