בזמן שבישראל כבר נמצאים בשיא הגל השני, עושה רושם שהצרפתים לא לומדים מהנעשה בעולם, ולמרות שהם כבר נכוו קשות מהמגפה הם מתעקשים להשלים עם המציאות. פסטיבל המוני שנכחו בו כ-5,000 איש ואורגן על ידי עיריית ניס, משגע את התושבים בצרפת כולה.

בסרטונים ובתמונות מהאירוע שהתקיים ביום שבת האחרון לאורך טיילת החוף בניס, ניתן לראות כי הצרפתים שנכחו במקום לא הקפידו לשים מסכות ומיותר לציין את הריחוק חברתי. את המסיבה ההמונית הפיק הדיג'יי "The Avener" המקומי ולא ברור כמה זמן תוכנן האירוע, אבל למשוך 5,000 איש זו משימה לא קלה, במיוחד כשמדובר בעיר עם מיליון תושבים בסך הכל.

"בושה, העיר הזו מגעילה אותי. מי אישר את זה? אתה צריך להיות ממש מטומטם ולא 'לשים קצוץ' על המגפה שאנחנו נמצאים בה", נכתב בטוויטר בתגובה, על ידי קלואי תושבת צרפת. "זה פשוט נוראי, אני לא מצליח להבין את האנשים הללו", נכתב על ידי גולש אחר. הגולש מתאו היה יותר תקיף: "אלו אותם אידיוטים שמיהרו לברים בשבת האחרונה לפני העוצר. אותם אנשים שלא מסוגלים לעטות מסכה". צילום: YANN COATSALIOU

לאור התיעוד המטריד, הוחלט על ידי הרשויות המקומיות כי מעכשיו האזרחים יחויבו לעטות מסכות בכל התקהלות גדולה, כולל באוויר הפתוח. לאחר הלחץ הציבורי והתקשורתי, גורמים בעירייה התעקשו שמספר הבליינים לא חצה את ה-5,000 כפי שמותר בחוק, אך לפי הדיווחים בבריטניה על האירוע, הטיילת המפורסמת בניס יכולה להכיל כ-36 אלף איש. ראש עיריית ניס, כריסטיאן אסטרוזי שחרר הצהרה רשמית לגבי השערוריה שנערכה בעירו ומסעירה את הצרפתים.

"האירוע של אתמול (שבת) עמד בהנחיות של הממשלה. הגבלה של 5,000 איש והנחיות לשמור על מרחק באמצע שלטים וכריזה, וקריאה לעטיית מסכות. אנחנו מצטערים על זה שאנשים לא כיבדו מילאו את ההוראות ואנו כעת דורשים מהמדינה לבחון מחדש את ההנחיות לגבי עטיית מסכות באוויר הפתוח. מעכשיו, באירועים של ניס זה יהיה חובה". כאמור, ראש העיר לא ציין כי הם לא יתקיימו עוד מסיבות דומות, אלא רק שיעטו מסכות בעתיד.

the famous French DJ The Avener, for example, played there. According to media reports, the protective measures against Corona were not observed - people did not keep their distance and did not wear masks. A partly crowded crowd could be seen on photos and videos. pic.twitter.com/lbSTFK2gL6 — Xy5Z89 (@Xy5Z89) July 12, 2020

נכון לעכשיו, מספר המתים בצרפת עומד כבר על 30 אלף ולמרות שבימים האחרונים כמות הנדבקים ליום ירדה מ-1,000 יש במדינה כ-170 אלף חולים מאומתים. למרות הירידה במספרים, וכמות הנוכחים בפסטיבל עמדו בתנאים , זה מרגיש שערורייתי ולא נכון להקים מסיבה שכזו. במיוחד כשאנשים לא שומרים על ריחוק מסכות (כן, גם כשלא מדובר בחוק) כשהם מוקפים ב-4,999 אנשים זרים.