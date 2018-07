גמר המונדיאל אמש סיפק את אחד המשחקים הגדולים בתולדות הטורניר: שישה שערים, שימוש תקדימי במצלמות וידאו ופריצת צופים אל כר הדשא. אבל ייתכן שהרגע המדהים ביותר במשחק התרחש בכלל לאחר שהוא הסתיים. במהלך טקס הסיום עמדו נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, נשיא צרפת עמנואל מקרון ונשיאת קרואטיה קולינדה גרבר קיטרוביץ' והעניקו מדליות לשחקני הנבחרות ולצוות השיפוט. מאחוריהם עמדו אנשי צוות אשר העבירו למנהיגים את המדליות. בין אותם אנשים קלטו מצלמות הטלוויזיה אישה אחת שייתכן כי ניצלה את רגעי האופוריה לטובתה: בין הענקת המדליה לכוכב צרפת אנטואן גריזמן להענקה למאמן דידייה דשאן נראית אותה אישה כשהיא תוחבת באלגנטיות מדליה לכיס המעיל. Am I the only one who saw this woman steal a medal?! ��������‍♂️



Did she think we wouldn’t see? What don’t I know! #WorldCupFinal #france pic.twitter.com/NPepuHLKjN — Cosby Siringi (@TheRealCosbo) July 15, 2018 ישנה, כמובן, האפשרות שמדובר במעשה תמים. אחד הגולשים, למשל, העלה את האפשרות ש"היא בטח מההתאחדות הצרפתית והתבקשה לשמור על המדליה לאדם שאינו נמצא שם". נחכה לממצאי החקירה. This woman steals a World Cup winners medal and laughs it off like nothing happened! #WorldCupFinal pic.twitter.com/qIzQZqG4J9 — Armchair Sports (@armchairsports_) July 15, 2018 פוסי ריוט עושות סוקר ריוט לעומת כיוס מדליות, פריצות אוהדים למגרש אינן אירוע נדיר במשחקי כדורגל. ובכל זאת, פריצת הצופים אתמול הייתה שונה מסיבה פשוטה: אלו לא היו אוהדים מן המניין, אלא חברות להקת הרוק הרוסית פוסי ריוט. האירוע התרחש בדקה ה-52, כששלוש נשים וגבר במדי משטרה רצו אל כר הדשא והביאו לעצירתו הזמנית של המשחק. מצלמות הטלוויזיה, כנהוג באירועים כאלה, לא צילמו את המתרחש, אבל תמונות מהאירוע זלגו בהמשך הערב לרשת וגילו כי מדובר בבנות פוסי ריוט – להקת הפאנק שנודעת בין השאר במחאתה המתמשכת נגד משטר פוטין. אחת מחברות הלהקה החליקה היי-פייב עם קיליאן אמבפה הצרפתי. The most iconic image of the World Cup - France's Kylian Mbappé high fiving a member of Pussy Riot after she broke onto the pitch to protest political oppression in Russia pic.twitter.com/cMJM0C1eCc — Liam Kirkaldy (@HolyroodLiam) July 15, 2018 מאוחר יותר שחררו חברות הלהקה הצהרה רשמית ובה כתבו כי מדובר בפעולת מחאה נגד פעילות המשטרה ברוסיה, לרבות "מעצרים בלתי חוקיים בהפגנות" ו"בידוי האשמות פליליות" אשר מביאים למאסרם של אנשים על לא עוול בכפם. חברות הלהקה נעצרו ברוסיה ב-2012, הורשעו במעשים חוליגניים ונידונו לשנתיים מאסר. הפעם הן נעצרו על הדשא, ונצטרך להמתין עד שנגלה מה יעלן בגורלן. NEWS FLASH! Just a few minutes ago four Pussy Riot members performed in the FIFA World Cup final match — ”Policeman enters the Game”https://t.co/3jUi5rC8hh pic.twitter.com/W8Up9TTKMA — ���������� �������� (@pussyrrriot) July 15, 2018





