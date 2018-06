זה היה רק המחזור הראשון של שלב הבתים, והיא אפילו לא הפסידה בו, אבל נבחרת ארגנטינה כבר מודאגת. ה-1:1 מול איסלנד, שכלל החמצת פנדל של ליאונל מסי במחצית השנייה, ממש לא היה בתכניות והפרצופים המתוסכלים והשקט המוחלט של שחקני האלביסלסטה בנסיעה שארכה כשעה מהאצטדיון של ספרטק למתחם בו הם משתכנים, אמרו הכל.

"אף אחד לא ציפה לתוצאה הזו. בראש של מסי והחברים שלו היו רק תמונות של חגיגת ניצחון לפני שהמשחק החל", נכתב ב"קלארין" ושחקנה של אינדפנדיינטה, מקסי מסה, הודה: "אנחנו מתוסכלים ועצבניים מהתוצאה הזו, גם ליאו, אבל חייבים להתחבר ולהתחזק לקראת המשחק הבא".

השחקנים יזכו מחר ליום חופש ויפגשו את המשפחות שלהם, לכבוד יום האב. המשחק הבא של ארגנטינה יהיה מול קרואטיה החזקה ביום חמישי והניצחון של הקרואטים, 0:2 על ניגריה, סיבך את הנבחרת של סמפאולי, שיודעת שהפסד במשחק הבא ישים אותה עם רגל וחצי מחוץ לטורניר, כבר בשלב המוקדם. בארגנטינה כבר החלו בחישובים לכל תוצאה אפשרית וב"אולה" נכתב: "אם נפסיד, אנחנו בצרות גדולות ולא נהיה תלויים בעצמנו יותר".



8 #WorldCup Games

6 Penalties



Ronaldo



Griezmann



Jedinak



Messi



Cueva



Modric



There have now been 5 penalties taken in the World Cup today (June 16th 2018); the last single day to see more in the competition was June 24th 1998. pic.twitter.com/nCmpzV7uJO