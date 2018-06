אחרי סוף שבוע עוצר נשימה, היום האחרון של המחזור השני כאן. מי שהתעייף משלושה שידורים ביום ישמח להיפרד מהלו"ז הצפוף, שממחר יכלול שני צמדי משחקים מקבילים – ב-17:00 וב-21:00. אבל לפני שזה יקרה, אנגליה תצטרך להוכיח שדליפת המידע לא פגעה בה, מאנה יפגוש חבר ותיק שלא רוצה איתו שום קשר, וקולומביה תנסה להעלים תקופה מכוערת בעברה. פנמה – אנגליה: ההרכב שדלף יפגע באנגלים? (15:00, כאן 11) בפרשת מסמכי פנמה ב-2015 פורסמו יותר מ-11 מיליון מסמכים שחשפו פרטים פיננסיים סודיים על עשירי ומשפיעי העולם (ביניהם, אגב, ליונל מסי). בפרשת מסמכי פנמה החדשה, דף אחד בכתב יד הספיק כדי ליצור משבר אמון קטן בין התקשורת האנגלית לנבחרת שלושת האריות. לפני כמה ימים פרסמה התקשורת האנגלית תרשים אימון שאחז עוזר המאמן סטיב הולנד, ובו הרכב שונה מעט מזה שעלה מול תוניסיה (בין השינויים: החלפת ראקים סטרלינג במרקוס ראשפורד). ללא ספק חשיפה מעניינת – אך גם פגיעה טקטית בנבחרת. הרוחות בממלכה סערו, הולנד התנצל, ולבסוף המאמן גארת' סאות'גייט הרגיע את העניינים: "זה לא תפקיד התקשורת להגן עלינו. אין לי בעיה עם מה שקרה ואין דרמה. זה בלאו הכי לא ההרכב שתכננתי להעלות". �� A post shared by England (@england) on Jun 21, 2018 at 12:37pm PDT סנגל – יפן: כמה יפנים צריך כדי לשמור על מאנה אחד? (18:00, כאן 11) המאמן היפני נישינו אקירה אמר במסיבת העיתונאים האחרונה שלסנגל יש עוד כלים התקפיים מלבד כוכב העל שלה סאדיו מאנה. זה כנראה נכון, אבל אין ספק שהחלוץ של ליברפול הוא הנשק הכי איכותי ומסוכן של הנבחרת – וגם אקירה יודע את זה. עובדה: הוא מתכוון להגן על מאנה עם שלושה שחקנים, ביניהם מאיה יושידה – הבלם שעד לפני שנתיים שיחק עם מאנה בסאות'המפטון והיה חברו הטוב ביותר. "היינו כל הזמן יחד: בחדר הכושר, באימונים, דיברנו כל הזמן", סיפר לאחרונה מאנה. אבל עם כל האהבה, נראה שבזמן המונדיאל הקשרים האישיים מוגדרים מחדש, כי כשמאנה יצר קשר עם יושידה במטרה לפגוש אותו ברוסיה, השיב היפני: "לא, לא, אני לא רוצה לפגוש אותך". הסנגלי הבין ואמר בחיוך: "זה בסדר, הוא בחור טוב". ����⚽️ A post shared by Sadio Mane (@sadiomaneofficiel) on Jun 18, 2018 at 11:48am PDT קולומביה – פולין: הטראומה של אסקובר חוזרת למונדיאל? (21:00, כאן 11) ב-1994, זמן לא שקט בקולומביה, הדור המבריק של הכדורגל היה אמור להביא הביתה גביע – או לפחות להתקרב אליו ולהביא קצת נחת. זה לא קרה, בין היתר בגלל שער עצמי אומלל שכבש אנדרס אסקובר (אין קשר לפבלו) בהפסד לארה"ב. כמה ימים אחרי כן הוא נרצח בעירו מדיין, יש אומרים כנקמה על התרומה להפסד הנבחרת. אך נראה שלא כולם למדו את הלקח מהאירוע הטראומטי. אחרי נגיעת היד וההרחקה של קרלוס סנצ'ז מול יפן, ברשתות החברתיות בקולומביה החל לצוף שוב סיפור אסקובר ברמיזה ש"כך יעשה לאיש". איפשהו בין הסתה מפורשת לרצח ("צריך לרצוח אותו ולהשתין על הגופה") להומור שחור, התגובות לאדום של "לה רוקה" הדליקו נורה אדומה בבוגוטה והרשויות החלו בחקירה במטרה לאתר את המקור לציוצים האלימים (שנמחקו בינתיים). לאסקובר לא הייתה ולא תהיה אפשרות לגאול את עצמו על המגרש; סאנצ'ז יסתכל היום במשחק מהספסל, בתקווה שעוד יקבל את הזדמנות לגאולה בהמשך הטורניר. �������� #PuraCañaña ���� #LaRoca #Rusia2018 A post shared by Carlos sanchez (@carlossanchez6) on Jun 18, 2018 at 8:47am PDT





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן