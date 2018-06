דיווח: מסי יפרוש מהנבחרת במקרה של הדחה

שחקן הנבחרת לשעבר, פאבלו סבאלטה, לא היסס לתקוף: "זה הפסד מאוד כואב לכל האנשים בארגנטינה, אני לא זוכר הופעה רעה כזאת. זה לא רק הטעויות של ווילי קבאז'רו - כל הקבוצה נראתה חלשה מאוד. לא ראיתי מספיק מליאו מסי ולמה חורחה סמפאולי הוציא את סרחיו אגוארו? למה שלא ישחק איתו ועם היגוואין ביחד?

"כולם יכעסו מאוד בארגנטינה. עבור חלק מהשחקנים זה הסיכוי האחרון לזכות בטורניר גדול, הם כבר הפסידו בשלושה גמרים", הוסיף סבאלטה וטען: "זה הולך להיות קשה עבורם. השחקנים יספגו כל כך הרבה ביקורות בבית".



