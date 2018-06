17:00 צרפת – דנמרק: מי זוכר מה המאמן אמר לפני חודש? דנמרק לא הפסידה מאז אוקטובר 2016, והיום זה בדיוק מה שהיא צריכה לעשות. תיקו יספיק לה כדי להעפיל, אך הפסד ייתן לאוסטרליה אפשרות לעלות עם ניצחון על פרו חסרת הסיכוי. בדיעבד, יכול להיות שהאמירה של איגה הארייד, המאמן הנורבגי של דנמרק, הייתה קצת מיותרת. "צרפת היא לא משהו מיוחד", הכריז לפני חודש ועיצבן את כל אוהדי ושחקני הטריקולור. "השחקנים שלי יודעים לקרוא ויודעים מה הוא אמר", הגיב אתמול דשאן. מהצד השני, צרפת נמצאת במצב אידיאלי ערב המחזור השלישי – לראשונה מאז 1998 היא משחקת כשמקומה בשלב הבא מובטח – בדיוק הזמן לתת לכוכבים לנוח ולתקוף בלי פחד עם סוללה מאיימת של מחליפים. Landstræneren �� #ForDanmark #WorldCup �� @fodboldbillederdk A post shared by Herrelandsholdet (@landsholdet) on Jun 25, 2018 at 11:16am PDT 17:00 פרו – אוסטרליה: בן כמה אתה, ילד? כאמור, אוסטרליה צריכה שצרפת תעשה את העבודה מול דנמרק בזמן שהיא מטפלת בפרו – נבחרת חסרת סיכוי אך גאה במיוחד. אוהדי הסוקרוז עדיין מחכים לשילובו של המאסטר הוותיק טים קייהיל (38), שכבש כבר ב-3 מונדיאלים שונים (2006,2010,2014) וממתין להזדמנות. דניאל ארזאני, בדיוק חצי מגילו של קייהיל, הבריק פעמיים כמחליף ועשוי סוף סוף להיכנס להרכב במשחק המכריע. למרות ההצהרה של החלוץ מת'יו לקי, לפיה "כדורגל לעולם לא יהיה הספורט המרכזי באוסטרליה", כנראה שמדינה שלמה תידבק בחצות (זמן מלבורן) למסך בתקווה שמישהו – צעיר או מבוגר – ישלח אותה לשלב הבא. Tonight we unite ���� A post shared by DANIEL ARZANI (@iamdanielarzani) on Jun 26, 2018 at 1:08am PDT 21:00 קרואטיה – איסלנד: כמה כסף שווים העוקבים של גיסאלסון? המקום הראשון של קרואטיה לא בסכנה ממשית והיא צפויה לעשות עד 10 שינויים בהרכב (!). לשאלות הצפויות על זלזול במשחק, שעשוי לטלטל את תמונת הבית, המאמן זלאטקו דאליץ' הגיב כמובן בביטול, "אלה עדיין שחקני נבחרת קרואטיה". איסלנד מגיעה למשחק שהוא עבורה הכל, וניצחון יכול להעלות אותה לשלב הבא. סוכנויות ההימורים מעניקות יחס גבוה של 5/2 לניצחון נורדי הערב, לעומת 5/6 לקרואטים – חד צדדי לחלוטין. הימור אחר על איסלנד, שיכול היה להניב לכם תשואה לא רעה היה שרוריק גיסאלסון יגיע למיליון עוקבים באינסטגרם. רוריק, דוגמן במשרה חלקית, גייס תוך כמה ימים יותר עוקבים מאוכלוסיית איסלנד עצמה. היום הוא כבר עומד על 1.1 מיליון עוקבים. A post shared by Rurik Gislason (@rurikgislason) on May 12, 2018 at 5:37am PDT 21:00 ארגנטינה – ניגריה: איך נראה כאוס? אומרים שאחרי שער הניצחון של טוני קרוס נמחקו טרה בייטים של ציוצי הספדה לגרמנים. תארו לכם, אם כן, את הוואקום שישאב את כולנו אם מסי ונבחרת ארגטינה יחליטו להופיע למשחק הערב. מי שחושב שהתקשורת מקבלת בדימוי הזה משקל יתר, יכול להסתכל על דקת הדומיה בטלוויזיה הארגנטינאית (לזכר הנבחרת, כמובן) ולהיווכח שהטורפים שסביב הנבחרת מסוכנים לא פחות מהריקבון שבתוכה. הדיווחים על שלילת הסמכות של סמפאולי, הראיון של אגוארו, יום ההולדת העצוב של מסי, השמועות על מכות בין פאבון למסצ'רנו, ההדחה של קבאז'רו, ההתערבות של מראדונה, התככים של בורוצ'אגה – לו רק היה מושג עברי ראוי לשיט-סטורם. אם כל זה לא מספיק, הבוקר דלפה הודעה קולית ששלח מגן הנבחרת כריסטיאן אנסאלדי לחברו עם הדברים הבאים: "אני רוצה שייגמר המשחק עם ניגריה ולחזור לארגנטינה. אתה לא מבין מה הולך פה. אי אפשר להיות פה. מסי ומסצ'רנו מתנהגים כאילו הם שולטים בעולם. הם חושבים שאני לא יודע מי הם - חושבים שאי אפשר להגיד להם מילה. לפני כמה ימים פאבון הכניס אגרוף למסצ'רנו. זה קרה - זה לא שמועות. במצב היום, סאמפאולי לא יכול לאמן אף אחד. אני לא יכול להיות פה. אני כבר רוצה לחזור לארגנטינה לאכול אסאדו. לא מסוגל להיות פה יותר". וואו! אבל לא באמת. מדאיג ודרמטי ככל שיהיה השיח סביב האלביסלסטה, כל המילים הללו הן טרה-בייטים שמחכים למחיקה, כשמסי פוגש נבחרת, שלכל הדעות נחותה משלו. אפשר לטנף, לסובב ולחפור כמה שרוצים – תירוץ טוב לא תמצאו.





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן