A post shared by FUTBOLANDIA (@futbo_landia) on Jun 30, 2018 at 10:12pm PDT הרגע: פוגבה מניח את הראש על מסי צרפת – ארגנטינה כמה-כמה? 4:3 לצרפת מי כבש? לצרפת: גריזמן (13), פבאר (57), אמבפה (68, 64) | לארגנטינה: די מאריה (41), מרקאדו (48) אגוארו (93) מה המשמעות? צרפת עולה לרבע הגמר מול אורוגוואי. ארגנטינה הולכת הביתה. מעט מאוד שחקנים צרפתים נכנסו לרדיוס המצלמה שחגה סביב מסי אחרי שריקת הסיום. עם הידיים על המותניים, מסדר את השיער וממתין שהשידור יסתיים - לאו עומד ובוהה, לצדו רק אבר באנגה. קשה לנחם שחקן שאין כל דרך לעמוד בנעליו, ורוב שחקני הטריקולור גם לא מנסים. כשבלז מטווידי לוחץ לו את היד, מסי בקושי מביט בו, אבל אז מגיע מאחוריו פול פוגבה, שמחבק אותו לרגע קצרצר ומניח עליו את הראש. לשבריר שנייה, אחרי כל המחוות הטקסיות שעברו לידו, ביטוי אחד אותנטי של נחמה מצליח להגיע אל מסי. עם ארכיון הולך ומתמלא צילומים של מסי שבור, אפתי ומבודד, קשה לבקש יותר מזה. כנראה שהמשחק הזה היה מהיר בשביל ארגנטינה. כל הניסיון, הכוח והתשוקה של האלביסלסטה לא עמדו בקצב של ההתקפה הצרפתית, בראשות קיליאן אמבפה. הפריצה של החלוץ שהובילה לפנדל של צרפת נעשה במהירות שיא של 37 קמ"ש – הגבוהה ביותר שנמדדה לשחקן תוך כדי כדרור. בכלל, למרות גילו הצעיר, מתברר שאמבפה יודע מה חשוב באמת, ומעבר להישג המופלא שלו אתמול מתברר שהילד הצרפתי הוא פטרון של עמותה מיוחדת והוא מתכוון לתרום את הבונוס שקיבל במשחק אמש. על כמה אנחנו מדברים? כמעט 20 אלף יורו שייתרמו כולם לצדקה. אם ככה זה מתחיל, לכו תדעו איך זה ייגמר. Love this.



Paul Pogba consoles Lionel Messi with a hug after France beat Argentina, knocking them out of what may well be Messi's final World Cup. #MUFC #FRA #WorldCup #FRAARG pic.twitter.com/iPex9KVwjH — RedReveal (@RedReveal) June 30, 2018 הרגע: קבאני מסמן לספסל על פציעה אורוגוואי – פורטוגל כמה-כמה? 2:1 לאורוגוואי מי כבש? לאורוגוואי: קבאני (62, 7) | לפורטוגל: פפה (55) מה המשמעות? פורטוגל הולכת הביתה כבר בשמינית, אורוגוואי תפגוש את צרפת ברבע הגמר. כנראה שאדינסון קבאני היה מגיע אל מחוץ לקווי המגרש גם בלי כריסטיאנו רונאלדו כמלווה, אבל מילא, כבר ראינו רגעים ציניים יותר מהפורטוגלי. בדקה ה-74, ואחרי 2 שערים מרהיבים, איש המשחק דידה לעבר הספסל וסימן שמשהו קרה שם עם אחת הרגליים. עבור נבחרת שבעטה 5 פעמים לשער של פורטוגל כל הערב, פציעה כזאת יכולה להיות סוף הדרך. האפשרויות ההתקפיות כה מוגבלות, והמחשבה על סווארז עומד בודד בחוד מול צרפת מעייפת כשלעצמה. קבאני, שלא נראה מאוד מוטרד על הספסל, אמר אחרי המשחק שירד מהמגרש אחרי שהרגיש צביטה חזקה בשריר התאומים. חומרת הפציעה כנראה תתברר תוך יום או יומיים, אבל היציאה המוקדמת של "אל מטאדור" כבר מקלקלת את החגיגות בתכלת. באדיבות כאן 11 - המשדר הרשמי של מונדיאל 2018. שידורים חיים, תקצירים, סטטיסטיקות ועוד מחכים לכם ממש כאן





