הרגע: אל חאדרי לא נראה יום מעל 44 ערב הסעודית – מצרים כמה-כמה? 2:1 לערב הסעודית. מי כבש? למצרים: סלאח (22). לערב הסעודית: אל פרג' (45+6), אל דאווסארי (95). מה המשמעות? סמלית בלבד, מצרים מסיימת את המונדיאל עם 0 נקודות. ערב הסעודית מתאוששת משתי התבוסות במחזורים הראשונים והולכת הביתה עם טעם מתוק ו-3 נקודות בדרבי כל-ערבי מתוח. הסיפור של סלאח נגמר כבר במחזור השני ולמרות שני השערים שכבש, את כל החודש האחרון כנראה שירצה לשכוח - הפציעה בגמר בקייב, התמונה המאולצת עם קארידוב הצ'צ'ני, ההפסד לאורוגוואי בדקה ה-90 ביום ההולדת, ההפסד לרוסיה, המפגש השני עם קארידוב וההפסד בדקה ה-90 לערב הסעודית – כבר עדיף הכאב בכתף. מצד שני, היציאה המוקדמת של מצרים מתמונת העלייה הפכה את המשחק השלישי לסתמי ואפשרה לשוער עיסאם אל-חאדרי להיכנס להיסטוריה, כשחקן המבוגר ביותר שאי פעם השתתף במשחק בגביע העולם. זה אולי נגמר עם ספיגה והפסד עמוק עמוק בתוספת הזמן, אבל אף אחד לא ייקח לאל חאדרי את עצירת הפנדל של פאהד אל-מועאלד. ככה נראה איש בן 45 ו-161 יום? הרגע: אורוגואיי משחזרת שיא היסטורי רוסיה – אורוגוואי כמה-כמה? 3:0 לאורוגוואי. מי כבש? סווארז (10), צ'רישב (עצמי, 23), קבאני (90).

מה המשמעות? שתי הנבחרות העפילו עוד לפני המשחק ושיחקו על מיקום בלבד. אורוגוואי מסיימת את שלב הבתים במאזן מושלם ובלי לספוג שער, רוסיה במקום השני עם איבוד נקודות ראשון בטורניר. מאז ארגנטינה של 1998 לא סיימה נבחרת את שלב הבתים בלי לספוג או לאבד נקודות, ולמרות שחייבים לציין את ההגרלה הנוחה של הסלסטה, נראה שהדברים מתחברים להם. קבאני קיבל את השער שחיפש, סווארז כבש שוב וההגנה יציבה מתמיד. מנגד, רוסיה חוזרת לגודלה הטבעי, מה שדווקא עשוי להועיל לה בהכנות לקראת ספרד. נקודה אחת שחשוב להעביר באימונים, היא איך בשום אופן לא לפרק את החומה רגע ולגרום לקבוצה שלך לספוג מבעיטה חופשית, כמו במקרה הזה. WTF the Russian defender was doing? He literally cleared the angle & created space for Suarez. This had me laughing �� #URURUS pic.twitter.com/2fvMfZmiwV — ♡ �� ♡ ᶻᵉʳᵒ™ (@SRKianMiz) June 25, 2018 הרגע: ספרד מסיימת ראשונה בבית בדקה ה-93 (במשחק של פורטוגל) מרוקו – ספרד כמה-כמה? 2:2. מי כבש? למרוקו: בוטאייב (14), אן נסירי (81). לספרד: איסקו (19), אספאס (93). מה המשמעות? ספרד זוכה בראשות הבית בזכות מספר שערים גבוה יותר משל פורטוגל (הפרש השערים זהה) ומרוויחה מפגש נוח יותר, על הנייר, מול רוסיה בשמינית הגמר. מרוקו מודחת אחרי משחק שלישי שבו הציגה יכולת טובה. אולי הנבחרת החזקה ביותר שהולכת הביתה כבר עכשיו. נורדין אמרבאט, הזכור מהשריטות על גופו של מגן נבחרת פורטוגל, ממשיך לתפוס את תשומת הלב, למרות שמרוקו מסיימת את הטורניר עם נקודה בלבד. אישור שער השוויון המאוחר של ספרד חשף את דעתו של הקיצוני המוכשר על הכוכב הגדול של הטורניר, ה-VAR. *VAR is b"llshit* ���� pic.twitter.com/9d0bAfE1Ss — Danny WelBeast (@WelBeast) June 25, 2018

הרגע: לאן נעלם כריסטיאנו רונאלדו? איראן – פורטוגל כמה-כמה? 1:1. מי כבש? קווארסמה לפורטוגל (45), אנסריפארד לאיראן (93). מה המשמעות? פורטוגל עולה אך מאבדת את המקום הראשון בבית ותפגוש את אורוגוואי, במקום את רוסיה. איראן מפספסת בשער אחד את שמינית הגמר ומודחת עם הרבה כבוד. הפנדל של אנסריפארד היה השער האחרון שהובקע אמש וחתם יום של משחקים שבכולם הרשת זזה בזמן פציעות. היסטוריונים ועכברי מונדיאל עוד יבדקו, אך סביר להניח שלא היה דבר כזה. אם יש לכם הרגשה שכבר היו לא מעט שערים מאוחרים, אתם לא טועים – זה קרה ביותר משליש מהמשחקים - 13 מתוך 36 (סה"כ 15 שערים), וזה לא כולל את השוויון של רונאלדו מול ספרד (89').

