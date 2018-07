ההיסטוריה הקולומביאנית, בכל הקשור להדחות מהמונדיאלים, ידועה בזכות אירוע אחד יוצא דופן שהתרחש לפני 24 שנים אחרי הדחתם של "הקפטרוס" ממונדיאל 94', אז נרצח ביריות אנדרס אסקובר, מגן הקבוצה הקולומביאנית אחרי כיבוש שער עצמי. רציחתו של אסקובר נחשבת עד היום לאחת הנקודות הכי אפלות בספורט הקולומביאני ולפצע פתוח במדינה.

כעת, אחרי הדחתה של הנבחרת בשמינית הגמר אחרי קרב פנדלים מותח מול נבחרת אנגליה (4-3) - זכרונות העבר צפים שוב, וההיסטוריה, כך מקווים במדינה הדרום אמריקאית - לא תחזור על עצמה: עפ"י סוכנות הידיעות ANSA, שני שחקני הנבחרת - קרלוס באקה ומתאוס אוריבה - מי שהחמיצו את שני הפנדלים האחרונים - נמצאים תחת מתקפה חסרת תקדים ברשתות החברתיות שם הם מקבלים אינספור איומים על חייהם.

One post by Twitter user David Castaneda warned: “Die Carlos Bacca. Son of a bitch. No-one wants you, gonorrhoea. To this country you don’t return.” https://t.co/0eSJhP1sj4