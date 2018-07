שוודיה – אנגליה על מה להסתכל?



אם לא הבחנתם, אוצר המילים האנגלי הצטמצם ל-3 מילים בימים האחרונים: It's, Coming, Home. כלומר, הכדורגל, הוא חוזר הביתה לאנגליה. אין שאלה בכלל, הגביע בדרך ללונדון ממש ברגעים אלה. הסלוגן הפשוט הזה הפך לציר סביבו חגות הרשתות החברתיות והעיתונות הבריטית ולא במקרה, אלא משום שהוא מייצג את מה שגרוע ונפלא בקשר של הנבחרת עם הקהל שלה. מצד אחד, אנחנו מאמינים בני מאמינים (ולכן – It's Coming Home), מצד שני, אנחנו שוב נעמיס ציפיות מיותרות על המאמן והשחקנים ואז, כרגיל, נשחט אותם ונבכה, אז למה לא לצחוק על זה מראש? (ולכן – It's Coming Home). המילים עצמן לקוחות מתוך השיר Three Lions, שנכתב ע"י צמד קומיקאים לכבוד יורו 96' באנגליה והפך להמנון של תקווה ואירוניה, שמתגברות לקראת כל טורניר גדול. "30 שנים של כאב, לא עצרו אותי מלחלום", התייחס הפזמון המקורי לגביע האחרון ב-66' - 30 שנים שהפכו ל-52. היום, נרטיב המסכנות והחגיגה המוקדמת רק מתעצם, מבול הממים והסרטונים יוצא משליטה והשיר עצמו בדרך לראשות הפעם שלישית בראש מצעד הפזמונים הבריטי. אפילו שחקנים לא מתביישים לזרוק את המילים פה ושם, כאחרוני האוהדים, וכמה שנראה לא אחראי מצדם לפזר הבטחות כבר ברבע הגמר, העובדה שאפשר לחלוק את הבדיחה עם הקהל היא סמל לאמון שנרקם בין האומה לסאות'גייט ובחוריו – כולנו באותו צד הפעם – צוחקים על עצמנו יחד, וצועקים את מה שאין לנו אומץ להגיד בשקט וברצינות שזה סוף סוף חוזר הביתה. מה לזכור?



• לא ישחקו בחצי הגמר אם יספגו צהוב: ווקר, הנדרסון, לופטוס-צ'יק ולינגארד באנגליה.

• שוודיה שמרה על שער נקי ב-5 מתוך 6 משחקיה האחרונים.

• לאנגליה הפסד בודד ב-15 המשחקים האחרונים.

קרואטיה – רוסיה על מה להסתכל?



אחרי שלושה נצחונות בשלב הבתים, המכונה הקרואטית חרקה מול דנמרק והציפה מחדש שאלות על הפוטנציאל שלה, בעוד רוסיה הגיעה למפגש מול ספרד אחרי הפסד 3-0 לאורוגוואי ובכל זאת הצליחה לעצור את אלופי העולם לשעבר. למרות שינויי המגמה ההפוכים בנבחרות, סוכנויות ההימורים לא מתרשמות ומשאירות את המארחים כאנדרדוג רציני, כשהימור על רוסיה שווה כמעט פי שניים מהימור על קרואטיה (4 מול 2.2). המועמדים המובילים לתואר איש המשחק הם לוקה מודריץ', שהחטיא פנדל בהארכה מול דנמרק ואיגור אקינפייב, גיבור דו קרב הפנדלים מול ספרד.



גם ביציע אמור להיות מעניין. במשחק הקודם של רוסיה צפו ראש הממשלה הרוסי, מדבדב, ופליפה מלך ספרד, יחד עם יו"ר פיפ"א ג'יאני אינפנטינו (היחיד בין השלושה עם כוח אמיתי?). על גלי האקסטזה הרוסית, מעניין לראות אם פוטין יפציע בטריבונה פעם נוספת, אחרי שלא נראה בטורניר מאז משחק הפתיחה. נשיאת קרואטיה כנראה תחסר הפעם, אחרי שהגיעה ברעש גדול לשמינית הגמר מול דנמרק. קולידה גראבר-קיטרוביץ', האישה הראשונה בחוד הפירמידה הקרואטית, לא התעניינה בחיוכים ולחיצות ידיים בתא האח"מים, והתעקשה לצפות במשחק "כאוהדת כדורגל, כמו כולם". מה לזכור?



• לא ישחקו בחצי הגמר אם יספגו צהוב: רביץ', ראקיטיץ', ברוזוביץ', מנדז'וקיץ', פיאצה, ורסליקו, צ'ורלוקה וידוואי בקרואטיה; סמולוב, גולובין, קוטפוב, זובנין וגז'ינסקי ברוסיה.

• בטורניר הראשון של קרואטיה כמדינה עצמאית היא העפילה לחצי הגמר (1998).

• רבע הגמר הנוכחי הוא הישג השיא של רוסיה אחרי פירוק ברית המועצות.

• השתיים נפגשו 3 פעמים בעבר, אך מעולם לא במונדיאל – פעמיים נפרדו בתיקו 0, קרואטיה ניצחה במפגש הידידות האחרון.



